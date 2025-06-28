Сонце, мандрики та ключі від раю: як українці святкують Петра і Павла

З 2023 року Православна церква України офіційно перейшла на новоюліанський календар. Унаслідок цього більшість церковних свят набули нових дат — вони «посунулися» на 13 днів раніше. Відтак День святих апостолів Петра і Павла тепер відзначається 29 червня замість 12 липня, як було раніше.

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Цього дня віряни вшановують пам’ять двох великих апостолів — найближчих учнів Ісуса Христа, які присвятили своє життя поширенню християнської віри. У слов’янській традиції це свято також символізує завершення купальських обрядів та початок жнив. Недарма Петра в народі вважали покровителем збіжжя, а сам день — переходом до погожої погоди, теплої води та щедрих врожаїв.

Історія свята апостолів Петра і Павла

- Про апостолів існує багато церковних і народних переказів, — розповідає етнографиня Олена Громова, завідувачка наукового відділу виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України. - Зокрема, Петро (ім'я при народженні — Симон), рибалка з Галілеї, став першим, хто визнав Ісуса Месією. Його братом був Андрій Первозванний. Хоч Петро спершу й зрікся Ісуса, згодом він покаявся і очолив християнську спільноту.

Павло ж, уродженець Тарса на ім’я Савл, був спочатку гонителем християн, але після містичного видіння прийняв віру і став ревним проповідником, здійснивши численні подорожі для поширення Євангелія. За переказами, апостолів стратили в один день (або з різницею в рік): Петра — розіп'яли, а Павла — обезголовили. Згодом у Римі перенесли їхні мощі, і саме цю подію вшановує Церква з IV століття. За часів Костянтина Великого було споруджено перші храми на їхню честь, а згодом і назви поселень — Петропавлівка, Петропавлівське.

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Святі Петро і Павло вважаються засновниками неперервної Церкви, адже саме завдяки ним християнство поширилося світом.

Святі апостоли Павло й Петро – головні учні Ісуса Христа, які до кінця свого життя зберегли вірність Господу та поширювали Христове вчення

Цьогоріч Петрів піст — більш поблажливий, ніж Великий, — тривав з 16 по 28 червня. Завершився він напередодні дня апостолів Петра і Павла і вважається часом духовного очищення та стриманості. У народі це свято знане під назвами Петра, Петро-Павло, Петрів день, Петропавлів день.

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З давніх-давен вважалося, що на Купала відкривається купальний сезон, а на Петра — вода вже добре нагріта, настає погожа днина. Свято апостолів Петра і Павла знаменує кульмінацію літа, потроху дні стають коротшими. «Йшло до Петра, а тепер до Різдва», — казали в народі, а ще додавали: «На Петра душа тепла, а від Петра — красне літо». Починаються польові роботи й жнива: «Святий Петро жито зажинає», — казали. Символом початку жнив було зв’язування першого снопа.

Апостолів асоціювали з плугарями — у колядках про них співають: «Святий Петро за плугом ходить, Святий Павло волоньки водить…»

Свято Петра і Павла: як його відзначають в Україні

Напередодні свята білили та прибирали хати, прикрашали їх зеленими гілками — клену, верби, берези. Дівчата плели вінки з чебрецю, м’яти, звіробою, деревію й інших трав і могли в них приходити до храму, тоді як дорослим жінкам личили хустки. В цей день не працювали, одягали святковий одяг і несли до церкви букети з червоними маками.

Олена Громова демонструє, як виглядала «кукурузка» з нанизаними на паличку ягодами. Фото з архіву музею у Пирогові

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На Поділлі господині пекли книші з ячмінного борошна нового врожаю, які освячували в храмі. Також традиційно готували «мандрики» — обрядові коржики з тіста з додаванням сиру, яєць і сироватки. Назву пов’язують із легендою: зозуля вкрала в апостолів мандрик, і за це Бог позбавив її голосу. Тож на Петрове свято, якщо чули зозулю, вважалося це недобрим знаком.

За повір’ям, святі «парували» пари — доброчесній дівчині діставався ледачий хлопець і навпаки, щоб була рівновага в родині. Вірили, що Петро носить ключі від раю і впускає туди благочестивих.

Після служби громада збиралася на спільний обід на природі — продукти викладали на скатертях у формі літери «П», висипаної піском. Пекли мандрики, вареники з вишнею, бублики-свистуни, «кукурузки» з ягід, робили прикраси з суниць.

Святковими смаколиками з вишні-черешні з задоволенням пригощалися як діти, так і дорослі. Фото з архіву музею у Пирогові

У Карпатах це свято також відзначали весело — на полонинах пастухи танцювали, пекли мандрики, влаштовували змагання. Тут існував обряд «копання Петра» — у викопаній канаві сиділи навколо «столу» з наїдками.

Наступний день — 30 червня — на Слобожанщині називали «Петрового батька» або «полупетра» й вважали напівсвятковим. Варили три борщі — символ тричі зреченого Петра. А на Заході України у цей день молодь влаштовувала ігри, вистави, дитячі «пастуші забави».

На Петра і Павла не сварилися, не брали й не давали в борг, не лаялись і не працювали фізично — оберігали день від будь-якої злоби.

В народі існує багато прикмет, пов’язаних з Петровим днем:

Дощ пішов — до врожаю зернових (але картопля може погнити, якщо дощитиме з тиждень), а як буде сильна спека — то чекай морозного Різдва.

Від Петра і Павла може бути ще 40 спекотних днів.

Як видається холодний день, то рік може бути голодним.

Сонячна погода передрікала благополучний рік — до наступного Петрового дня.

Роса зранку — до сухої погоди, а якщо сухо — без дощу обійдеться і на Ільїн день (20 липня).

Соловей на Петра замовкає, а якщо продовжив тьохкати, то зима може початися вже в жовтні.

В народі вірили, що купання на Петра очищає від гріхів, тому, вмиваючись водою з трьох джерел, можна забезпечити собі здоров’я і благополучне життя.

Нагадаємо про прикмети і заборони у День пророка Іллі.

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