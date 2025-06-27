Посадіть ці рослини поряд з томатами — і… забудьте про врожай: що потрібно знати про невдале сусідство овочів на грядці

Майбутній врожай на дачі залежить не лише від правильного догляду, поливу, підживлення, а й від того, які рослини-сусіди висажені поряд з тією чи іншою культурою. Достатньо примхливими в цьому сенсі є томати, які погано розвиватимуться, якщо поряд висаджені, наприклад, картопля та баклажани.

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Картопля та інші пасльонові культури хворіють на схожі хвороби, так що інфекція легко поширюватиметься на грядках, пише «На пенсії». Не радітимуть помідори й сусідству огірків — ці рослини вимагають різного режиму поливу.

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Гальмувати розвиток томатів спроможний кріп. А сусідство помідорів з ріпою не сприятиме плодоносінню томатів, бо його сусід забиратиме з грунту потрібні для розвитку мікроелементи. А висажена поряд кукурузда може закривати помідорам необхідне їм сонце.

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А ось серед хороших сусідів, поряд з якими томати відмінно розвиватимуться, називають горох та квасолю, які насичують грунт азотом. Не конкуруватимуть з томатами за мікроелементи в грунті селера, пертушка, щавель, шпинат та цибуля. Як, власне, і редис, морква, буряк та полуниця.

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А ось базилік, шавлія та м'ята, як стверджують знавці, покращують смакові якості помідорів, а також відганяють комах-шкідників.

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Про п'ять поширених помилок городників, через які помідори не плодоносять, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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