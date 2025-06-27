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Посадіть ці рослини поряд з томатами — і… забудьте про врожай: що потрібно знати про невдале сусідство овочів на грядці

17:44 27 червня 2025
Які культури не можна садити поряд із помідорами. Фото Pixabay

Майбутній врожай на дачі залежить не лише від правильного догляду, поливу, підживлення, а й від того, які рослини-сусіди висажені поряд з тією чи іншою культурою. Достатньо примхливими в цьому сенсі є томати, які погано розвиватимуться, якщо поряд висаджені, наприклад, картопля та баклажани.

Картопля та інші пасльонові культури хворіють на схожі хвороби, так що інфекція легко поширюватиметься на грядках, пише «На пенсії». Не радітимуть помідори й сусідству огірків — ці рослини вимагають різного режиму поливу.

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Гальмувати розвиток томатів спроможний кріп. А сусідство помідорів з ріпою не сприятиме плодоносінню томатів, бо його сусід забиратиме з грунту потрібні для розвитку мікроелементи. А висажена поряд кукурузда може закривати помідорам необхідне їм сонце.

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А ось серед хороших сусідів, поряд з якими томати відмінно розвиватимуться, називають горох та квасолю, які насичують грунт азотом. Не конкуруватимуть з томатами за мікроелементи в грунті селера, пертушка, щавель, шпинат та цибуля. Як, власне, і редис, морква, буряк та полуниця.

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А ось базилік, шавлія та м'ята, як стверджують знавці, покращують смакові якості помідорів, а також відганяють комах-шкідників.

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Про п'ять поширених помилок городників, через які помідори не плодоносять, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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