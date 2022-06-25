П'ять поширених помилок, через які помідори не плодоносять: що важливо знати городнику

Досвідчені городники назвали п'ять поширених помилок, які припускаються дачниками при вирощуванні помідорів, одна з яких стосується пасинкування — видалення бічних пагонів.

Як стверджують автори ресурсу «Моя дача», городникам-початківцям потрібно пам'ятати, що на вирощування пасинків томат витрачає ті соки та сили, які міг би пустити на збільшення кількості плодів. Тож їх треба не шкодувати, а видаляти. Якщо на кущі залишити багато бічних пагонів, то томати також довше дозріватимуть.

Друга помилка — рослини висаджені на грядці щільно. Кущ повинен добре провітрюватися і прогріватися сонцем з усіх боків. Від тісного сусідства не лише витягуються міжвузля, а й рослини схильні до захворювань різними гнилями.

Третя помилка — надлишковий чи недостатній полив. Від нестачі вологи рослина в'яне, зав'язі та бутони опадають, вже дозрілі плоди розтріскуються. Але й заливати рослину не потрібно — інакше вона підхопить грибкові захворювання. Стандартна норма — приблизно 5 літрів води, поливати слід обов'язково регулярно — вранці або ввечері. Залежно від погоди рослини поливають по два-три рази на тиждень. Про те, що томатам не вистачає вологи, можуть свідчити потемніле, а потім і зів'яле листя. При поливі вода не повинна потрапляти на листя та стовбур томату — рослини можуть отримати опіки. Воду потрібно лити під корінь або у борозенку, яку можна провести вздовж грядки. Місце поливу рекомендують злегка присипати землею, щоб волога не випарувалася, а дійшла до кореня томату.

Четверта помилка — розсада, що переросла. Вона витрачає багато часу та сил на вкорінення та адаптацію, а могла б пустити ці сили на те, щоби підвищити врожайність томатів. Для кожної кліматичної зони існують свої терміни висадки, їх потрібно дотримуватися.

П'ята помилка — помідорам не допомагають самозапилитися. Краще запилення — більше плодів. Для цього в суху сонячну погоду потрібно легко струснути кущ, щоб пилок з тичинок потрапляв на маточку. Або ж потрясти мотузку, до якої прив'язані рослини. Якщо томати вирощують у теплицях, де немає потоку повітря, перед процедурою потрібно знизити його вологість. Адже пилок добре вбирає вологу, стає важким і замість попадання на квітки може просто обсипатися на землю.

Дуже важливе для рослин й підживлення. Досвідчені городники радять у липні-серпні, коли харчування рослин від коріння переходить на другий план, застосовувати позакореневе підживлення рідким комплексним добривом. Це може бути засіб, приготований на основі йоду, попілу та борної кислоти.

Фото Pixabay

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