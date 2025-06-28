Загинула подружня пара: росіяни вдарили «Шахедом» по багатоповерхівці в Одесі (фото, відео)

Російські загарбники продовжують тероризувати мешканців тилових українських міст. Так, на Дніпропетровщині 28 та 29 червня оголошені днем трауру в місті Самар — напередодні окупанти серед дня вдарили по населенному пункту балістикою та вбили п'ятьох людей. А у ніч проти 28 червня ворог вдарив по Одесі «Шахедами» і знов поцілив у житлову багатоповерхівку.

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Як зазначають в ДСНС, через влучання дрона-камікадзе в 21-поверховий житловий будинок виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах.

В Одесі "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Фото ДСНС

Люди опинились заблокованими в квартирах. Співробітники надзвичайної службі врятували п'ятьох осіб, в тому числі й маленьку дитину.

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Співробітники ДСНС врятували людей, які були заблоковані у багатоповерхівці після влучення дрона-камікадзе. Фото ДСНС

Попередньо відомо про двох загиблих та щонайменше 4 постраждалих.

«Рятувальники дістали з-під завалів тіла подружжя, яке загинуло внаслідок ворожого удару дрону по житловій будівлі. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих», — уточнив керівник ОВА Олег Кіпер.

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Під час атаки "Шахедів" в Одесі загинула подружня пара. Фото ДСНС

У медичних закладах знаходяться двоє постраждалих: 7-річний хлопець у стані середнього ступеню важкості та трирічний малюк, який отруївся продуктами горіння.

Вночі пошуково-рятувальні роботи ускладнювали повторні повітряні тривоги.

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В ПС ЗСУ уточнили, що основним напрямком нічного удару з повітря стала Одещина. Ворог атакував 23-ма ударними БпЛА. ПВО знищила більшість «Шахедів» та дронів-імітаторів: 21 — збито вогневими засобами ураження, 1 — локаційно втрачений/подавлений РЕБ.

Один БпЛА противника як раз і поцілив в одеську багатоповерхівку. Також на 8 локаціях зафіксовано падіння уламків збитих дронів-камікадзе.

А в Запорізькій области поранені двоє мешканців Пологівського та Василівського районів. Керівник ОВА Іван Федоров зазначив, що протягом доби, що минула, ворог майже 460 разів завдавав ударів по регіону.

Війська рф завдали 12 авіаційних ударів, застосували 312 БпЛА різної модифікації (переважно FPV), 14 разів обстрілювали з РСЗВ і 121 раз — з артилерії.

Місцевій владі надійшло 20 повідомлень про руйнування житла, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що днями росіяни били балістикою по Дніпропетровщині — по обласному центру та місту Самар. Того дня в регіоні загинуло 27 людей, більше сотні зазнали поранень.

Фото ДСНС

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