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У Дніпрі пролунали вибухи: росіяни вдарили по місту балістикою
Вдень у вівторок, 24 червня, окупанти знов атакували Україну — у Дніпрі було чути звуки вибухів. Незадовго до цього у Повітряних силах попереджали про загрозу балістичного удару.
«Швидкісна ціль на Дніпро!» — йшлося у повідомленні.
Дніпро під атакою балістики: над містом здійнялися стовпи диму після запуску трьох ракет, повідомляли місцеві ЗМІ.
«Ворог атакував Дніпро. Пролунала серія вибухів. Інформацію щодо наслідків уточнюємо. Повітряна тривога триває. Будьте у безпечному місці до відбою», — зазначив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За попередніми даними, у Дніпрі був приліт по житловому мікрорайону"Парус".
Ворогом було застосовано щонайменше 4 Іскандер-М з Таганрогу, пишуть моніторингові канали.
Внаслідок удару росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд № 52 Одеса — Запоріжжя, повідомили в «Укрзалізниці».
Компанія готує підмінний рухомий склад, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.
«Внаслідок терористичного удару росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд № 52 Одеса — Запоріжжя. На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває. „Укрзалізниця“ готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя», — йдеться у повідомленні.
Після цього росіяни вдарили балістикою по Полтавщині! Було застосовано 2х ракети Іскандер-М.
Пізніше у Дніпропетровській ОВА повідомили, що у Дніпрі є загиблі та поранені після ракетного удару. Пошкоджено адмінбудівлю, гуртожиток, гімназію, виникла пожежа.
«Влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюємо. Всюди, на жаль, є загиблі та постраждалі», — уточнив Лисак.
Станом на 13.50 у Дніпрі 7 загиблих та близько 70 постраждалих. Серед них 10 дітей. «У Дніпрі число жертв російської атаки зросло до семи. Постраждалих близько 70. Серед них десятеро дітей. П’ять поранених — «важкі», повідомив Сергій Лисак.
Уночі росія знову завдала удару по Україні за допомогою дронів-камікадзе. У Харкові поранення отримали щонайменше троє людей. Вибухи зафіксували в Немишлянському та Салтівському районах міста. На Сумщині внаслідок влучання загинули троє мирних жителів — чоловік, жінка та 8-річна дитина. Пошкоджено житлові будинки, на місці влучань спалахнула пожежа.
На ранок у Києві закінчили розбирати завали на пошкодженій багатоповерхівці. У Шевченківському районі столиці російська ракета 23 червня забрала життя 9 людей.281
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