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У центрі Києва перекриють рух транспорту: де чекати обмежень на День Конституції
У Києві в День Конституції, 28 червня, вранці обмежать рух транспорту. Центр столиці перекриють.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА) та уточнили, що обмеження в центрі Києва діятимуть з 6:00 до 12:00. Також на деяких ділянках доріг заборенено паркування автівок. Це пов'язано із проведенням заходів у Шевченківському районі.
У КМДА попередили, що також внесено зміни до маршрутів тролейбусів № 6, 16, 18:
- маршрут № 6 курсуватиме від Мінського масиву до ст. м. «Лук'янівська»;
- маршрути № 16,18 — від вул. Мрії та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Зазначимо, що День Конституції — це державне свято, яке щорічно відзначають на честь прийняття Основного закону країни. 28 червня — це офіційно неробочий день, але під час дії воєнного стану така норма не застосовується.
Нагадаємо, що подібні обмежувальні заходи в столиці вводилися у середині червня. Про тимчасові обмеження попереджала Патрульна поліція.
Фото з відкритих джерел54
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