У Києві перекрили дві дороги та зачинили станцію метро: де діють обмеження

У Києві, де нещодавно маршрутка зіткнулася з бензовозом, у суботу, 14 червня, в центрі міста діють тимчасові обмеження руху транспорту та зміни в роботі метро. Про це повідомили в Патрульній поліції Києва.

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Своєю чергою, в Київській міській державній адміністрації (КМДА) додали, що причиною закриття стало проведення офіційних заходів.

Де саме перекрито:

вул. Богдана Хмельницького (від Хрещатика до Терещенківської);

вул. Євгена Чикаленка (від бульвару Тараса Шевченка до Прорізної).

Можливі обмеження:

вулиця Хрещатик;

бульвар Тараса Шевченка;

вулиця Володимирська;

вулиця Михайлівська;

вулиця Прорізна;

Володимирський проїзд.

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Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрут та обирати альтернативні шляхи, аби уникнути заторів.

Станція «Театральна» тимчасово зачинена на вхід і вихід. Потяги курсують повз станцію без зупинки. Також не працює пересадка на станцію «Золоті ворота». У КМДА обіцяють повідомити окремо про відновлення роботи станцій.

Нагадаємо, з 21 травня до 15 липня триває поетапний ремонт на вулиці Віктора Некрасова. Дорогу на цих ділянках повністю не перекривали, однак рух обмежено.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно на столичному Хрещатику на тиждень обмежували рух транспорту.

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