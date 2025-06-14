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У Києві перекрили дві дороги та зачинили станцію метро: де діють обмеження
У Києві, де нещодавно маршрутка зіткнулася з бензовозом, у суботу, 14 червня, в центрі міста діють тимчасові обмеження руху транспорту та зміни в роботі метро. Про це повідомили в Патрульній поліції Києва.
Своєю чергою, в Київській міській державній адміністрації (КМДА) додали, що причиною закриття стало проведення офіційних заходів.
Де саме перекрито:
вул. Богдана Хмельницького (від Хрещатика до Терещенківської);
вул. Євгена Чикаленка (від бульвару Тараса Шевченка до Прорізної).
Можливі обмеження:
вулиця Хрещатик;
бульвар Тараса Шевченка;
вулиця Володимирська;
вулиця Михайлівська;
вулиця Прорізна;
Володимирський проїзд.
Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрут та обирати альтернативні шляхи, аби уникнути заторів.
Станція «Театральна» тимчасово зачинена на вхід і вихід. Потяги курсують повз станцію без зупинки. Також не працює пересадка на станцію «Золоті ворота». У КМДА обіцяють повідомити окремо про відновлення роботи станцій.
Нагадаємо, з 21 травня до 15 липня триває поетапний ремонт на вулиці Віктора Некрасова. Дорогу на цих ділянках повністю не перекривали, однак рух обмежено.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно на столичному Хрещатику на тиждень обмежували рух транспорту.222
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