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В Криму вночі лунали вибухи: що відомо про атаку на аеродром «Кіровське»
Якщо напередодні уночі підрозділи ССО та СБУ атакували військовий аеродром «Маріновка» у Волгоградській області рф, то у ніч проти 28 червня вибухи лунила в тимчасово окупованому Криму, в районі аеродрому «Кіровське».
Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».
Зазначається, що вночі, з 2:50 до 3:02, було чутно 5−6 вибухів, а перед цим місцеві мешканці нібито чули звуки прольоту дронів. До речі, російське міноборони звітувало про збиття українських БпЛА, в тому числі дев'яти — над територією півострова.
Тим часом в мережу виклали відео з вибухами. За попередніми даними, це могла бути детонація боєкомплекту на аеродромі.
А супутники NASA зафіксували потужні пожежі на аеродромі «Кіровське» у Криму.
Автори каналу не викючають, що в районі летовища могли бути уражені склади та об'єкти ППО. «Також є попадання по одній з авіаційних стоянок, видно вертоліт, що горить, також вибухали паливні баки винищувачів Су», — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що раніше партизани повідомляли, що росіяни перекидають свою авіацію на недіючі аеродроми в окупованому Криму. Крім того, за даними партизанського руху «Атеш», росіяни відновлюють аеропорт «Заводське» в окупованому Сімферополі, а також аеродром «Кіровське» в районі Феодосії та «Багерово» в районі Керчі.
Раніше в СБУ підтвердили, що під час спецоперації «Павутина» на території рф було уражено 41 російський літак, включно з «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а також «Ан-12» та «Іл-78».
Фото з Вікіпедії75
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