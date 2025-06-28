На початку червня Україна успішно атакувала російські військові аеродроми, реалізував складну операцію «Павутина», а напередодні уночі було завдано успішного удару по ще одному ворожому летовищу.

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В Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили, що на аеродромі «Маріновка» у Волгоградській області рф уражено чотири одиниці авіаційної техніки ворога, а саме літаки Су-34, та технічно-експлуатаційну частину — місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків.

Операцію підготували та провели підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України

«Російські Су-34 є основними літаками тактичної авіації, які завдають ракетно-бомбових ударів по українських позиціях та населених пунктах. У повітряно-космічних силах рф їх класифікують як фронтові винищувачі-бомбардувальники. Вони використовується, зокрема, для скидання керованих авіабомб, в тому числі з модулями планерування та корекції (МПК)», — наголосили в Генштабі та додали, що ступінь пошкодження ворожої авіатехніки та результати ураження уточнюються.

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До речі, в щоденному зведенні щодо ворожих втран вказані зазначені чотири російські літаки.

Втрати зс рф станом на 28 червня. Фото Генштабу

Нагадаємо, що після реалізації операції «Павутина» ворог передислокував літаки Ту-160 на авіабазу «Анадир», що у 500 км від кордону росії та США.

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Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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