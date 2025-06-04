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Включно з «А-50»: в СБУ підтвердили втрати ворога в результаті операції «Павутина»
Служба безпеки України оприлюднила частину найяскравіших відео уражень літаків стратегічної авіації рф в результаті операції «Павутина», яка вразила навіть американських військових.
В СБУ підтвердили, що за, а результатами спецоперації «Павутина», хід якої контролював особисто Президент Володимир Зеленський, а реалізовував Голова СБУ Василь Малюк та колектив Служби, було уражено 41 російський літак, включно з «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а також «Ан-12» та «Іл-78».
Значна частина з них знищена безповоротно, а окремі уражені літаки будуть відбудовуватись довгими роками.
Зокрема, на кадрах зафіксовано удари fpv-дронів СБУ по чотирьох ворожих аеродромах: «Олєнья», «Іваново», Дягілєво" та «Бєлая». Саме там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора.
Зокрема, частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина.
Як відомо, орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ, перевищує 7 мільярдів доларів США.7
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