Включно з «А-50»: в СБУ підтвердили втрати ворога в результаті операції «Павутина»

Служба безпеки України оприлюднила частину найяскравіших відео уражень літаків стратегічної авіації рф в результаті операції «Павутина», яка вразила навіть американських військових.

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В СБУ підтвердили, що за, а результатами спецоперації «Павутина», хід якої контролював особисто Президент Володимир Зеленський, а реалізовував Голова СБУ Василь Малюк та колектив Служби, було уражено 41 російський літак, включно з «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а також «Ан-12» та «Іл-78».

Значна частина з них знищена безповоротно, а окремі уражені літаки будуть відбудовуватись довгими роками.

Зокрема, на кадрах зафіксовано удари fpv-дронів СБУ по чотирьох ворожих аеродромах: «Олєнья», «Іваново», Дягілєво" та «Бєлая». Саме там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора.

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Зокрема, частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина.

Як відомо, орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ, перевищує 7 мільярдів доларів США.

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