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Бійця ММА з росії вдарило струмом під час святкування перемоги над корейцем (відео)
28-річний російський боєць змішаних єдиноборств, колишній учасник ONE Championship Іван Паршиков (16 перемог, 5 поразок) мало не загинув, святкуючи перемогу на рингу. Раніше непереможного боксера, який народився в рф, зарізали на залізничній станції в Берліні.
На опублікованому в соцмережах відео видно, як боєць ММА після перемоги над південнокорейцем Да Ун Чжоном на турнірі AFC 37 у В'єтнамі заліз на канати рингу, схопився за металеву щоглу з освітлювальним обладнанням і отримав сильний удар струмом. До жаху тренера, що стояв поруч, і публіки, Паршиков непритомний звалився вниз. Щоправда, найгіршого вдалося уникнути: кандидат на премію Дарвіна швидко прийшов до тями і продовжив святкування, пірнувши в басейн.
June 26, 2025
«Ідея стрибнути просто з рингу в басейн виявилася не найуспішнішою», — з гумором прокоментував відео в соцмережі Іван Паршиков.
Додамо, що попри курйозний інцидент, росіянин не зазнав серйозних травм і має намір продовжувати кар'єру.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишнього футболіста вбив мобільний телефон, двоє дітей залишилися сиротами.
Фото із соцмереж252
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