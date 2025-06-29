Бійця ММА з росії вдарило струмом під час святкування перемоги над корейцем (відео)

28-річний російський боєць змішаних єдиноборств, колишній учасник ONE Championship Іван Паршиков (16 перемог, 5 поразок) мало не загинув, святкуючи перемогу на рингу. Раніше непереможного боксера, який народився в рф, зарізали на залізничній станції в Берліні.

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На опублікованому в соцмережах відео видно, як боєць ММА після перемоги над південнокорейцем Да Ун Чжоном на турнірі AFC 37 у В'єтнамі заліз на канати рингу, схопився за металеву щоглу з освітлювальним обладнанням і отримав сильний удар струмом. До жаху тренера, що стояв поруч, і публіки, Паршиков непритомний звалився вниз. Щоправда, найгіршого вдалося уникнути: кандидат на премію Дарвіна швидко прийшов до тями і продовжив святкування, пірнувши в басейн.

«Ідея стрибнути просто з рингу в басейн виявилася не найуспішнішою», — з гумором прокоментував відео в соцмережі Іван Паршиков.

Додамо, що попри курйозний інцидент, росіянин не зазнав серйозних травм і має намір продовжувати кар'єру.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишнього футболіста вбив мобільний телефон, двоє дітей залишилися сиротами.

Фото із соцмереж

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