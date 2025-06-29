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А ось тепер уже справжнє літо: в Україну з Балкан іде 40-градусна спека
На початку нового робочого тижня в Україні переважатимуть досить комфортні погодні умови з температурою біля норми та невеликими короткочасними дощами. Так вважає відомий синоптик Ігор Кібальчич.
«Поступово з середини тижня і особливо у вихідні до нас надійде спекотна повітряна маса з Балканського півострова, внаслідок чого суттєво зросте денна температура. Найсильніше спека торкнеться південних, центральних областей, а також Закарпаття. Тут місцями повітря розігріватиметься до +35…+38 °С», — прогнозує він.
У понеділок, 30 червня, вночі в Україні подекуди можливий невеликий дощ, удень у північних, центральних областях, а також у Криму пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 7−12 м/с, удень в Україні місцями може посилюватися до 15−20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13… +19 °С, вдень +21… +26 °С, на півдні та в Криму +26… +31 °С. У північних областях вночі +10… +15 °С, вдень +19… +24 °С.
У вівторок, 1 липня, в Україні опадів не очікується, тільки на півночі Лівобережжя можливі невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, у північних та східних областях місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +9… +16 °С, вдень +18… +24 °С, у південній частині та на Закарпатті +25… +30 °С.
У середу, 2 липня, на більшій частині території України опадів не очікується, лише у північних та східних областях вдень можливі короткочасні дощі, подекуди з грозою. Вітер північно-західний, 7−12 м/с, на крайньому заході змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +9… +16 °С, вдень +22… +27 °С, у південних та західних регіонах +27… +31 °С.
У четвер, 3 липня, на всій території України очікується погода без опадів під впливом області високого тиску. Вітер змінних напрямків, на Лівобережжі північно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12… +18 °С, вдень +27… +32 °С, на півдні та на Закарпатті місцями +33… +35 °С.
У п'ятницю, 4 липня, в Україні утримається малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16… +21 °С, вдень +28… +33 °С, у центральних та південних областях +32… +37 °С.
У суботу, 5 липня, вночі у західних та північних регіонах, удень також місцями у центральних областях пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями можливі град та шквали, 15 — 20 м/с. На решті території переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря в західних та північних регіонах вночі очікується в межах +12… +17 °С, вдень +20… +25 °С, на решті країни вночі +17… +22 °С, вдень +30… +38 °С.
У неділю, 6 липня, у центральних та південних областях пройдуть місцями короткочасні грозові дощі, на решті території без істотних опадів. Вітер північний/північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12… +18 °С, вдень +22… +27 °С, на південному сході +29… +35 °С.
В Укргідрометцентрі прогнозують, що у липні середня місячна температура передбачається 21,6 — 26,0° (у Карпатах 17 — 19° тепла), що на 2,0 — 2,5° вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 25−73 мм, у Карпатах та на Прикарпатті місцями 84−109 мм, що менше за норму (64−79%).
Як писали «ФАКТИ», у червні дуже часто переважала дощова погода з температурою, нижчою за норму.200
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