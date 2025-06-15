Примхливий червень: середина першого місяця літа обіцяє бути дощовою і з температурою нижче за норму

Прохолодна погода за періодичними опадами, яка спостерігалася в Україні останнім часом, утримуватиметься й наступний тиждень.

Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує дощі різної інтенсивності, які місцями супроводжуватимуться грозами та сильним вітром. «Температурний фон виявиться нижчим за норму на 1 — 4 °C, особливо прохолодними будуть ночі. Лише у південних регіонах очікується по-літньому тепла погода з комфортними показниками температури повітря», — додав він.

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У понеділок, 16 червня, на Лівобережжі України, вдень також на крайньому заході країни пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с, при грозах подекуди може посилюватися до 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+15 °С, вдень +22…+27 °С, на крайньому півдні та Закарпатті до +29 °С.

Прогноз погоди на 16 червня. Фото Укргідрометцентру

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У вівторок, 17 червня, вночі в Україні опадів не очікується. Вранці та вдень у більшості областей країни пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. На півночі Лівобережжя можливі зливи у супроводі грози та дрібного граду. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, вдень місцями може посилюватися до 15 — 17 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах +12…+17 °С, вдень +22…+27 °С, на півдні місцями +28…+30 °С, у західній частині +18…+23 °С.

Прогноз погоди на 17 червня. Фото Укргідрометцентру

У середу, 18 червня, вночі у східних областях та Криму, вдень у більшості регіонів України, за винятком південної половини, пройдуть грозові дощі, місцями можливі град та шквали, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+15 °С, вдень +18…+23 °С, у південній частині та на Закарпатті +24…+29 °С.

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Прогноз погоди на 18 червня. Фото Укргідрометцентру

У четвер, 19 червня, вночі без істотних опадів, вдень у північних, східних та місцями центральних регіонах пройдуть короткочасні дощі, часом з грозою. Вітер очікується північно-західного напрямку, 7 — 12 м/с, вдень місцями може посилюватися до 15 — 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +9…+15 °С, вдень +19…+24 °С, на Закарпатті та в південних областях +24…+29 °С.

Прогноз погоди на 19 червня. Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 20 червня, вночі місцями на південному сході, вдень у північних областях пройдуть невеликі дощі. На решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, вдень на Лівобережжі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах +8…+14 °С, вдень +18…+23 °С, у південних областях місцями +24…+29 °С.

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Прогноз погоди на 20 червня. Фото Укргідрометцентру

У суботу, 21 червня, під впливом антициклону на території України очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер у західній частині змінних напрямків, на решті території північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8…+13 °С, вдень +20…+25 °С, на крайньому півдні та на Закарпатті +26…+28 °С.

У неділю, 22 червня, в Україні переважатиме малохмарна та суха погода, лише вдень у західній частині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, вдень +22…+27 °С, на півдні до +29 °С.

Нагадаємо, що в другій половині робочого тижня очікується сплеск магнітних бур, а наступний буде наприкінці червня.

Фото Pixabay

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