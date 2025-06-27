Червень «заплаче» наостанок: перший місяць літа попрощається з українцями дощами

Як і обіцяли синоптики, протягом останнього тижня червня в Україні очікуються коливання температури повітря, дощі та поривчастий вітер.

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Метеоролог Ігор Кібальчич зазначає, що на вихідні на більшій частині території України пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. В окремих пунктах можливі грози та шквали вітру. Температурний фон коливатиметься в межах кліматичної норми.

Субота, 28 липня:

У західних областях країни вночі очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 7 — 12 м/с, вдень пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 12… +17 °С, в денний +19… +24 °С, на Закарпатті до +26 °С.

В північній частині України вночі очікується невеликий дощ, вдень пройдуть помірні, подекуди значні опади. Вдень в окремих пунктах можливий град. Вітер вночі південний, 5 — 10 м/с, вдень західний, 9 — 14 м/с, місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +12… +17 °С, вдень +18… +23 °С

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У центральних областях вночі місцями можливий короткочасний дощ, вдень очікуються помірні дощі та грози. Вітер вночі південно-західний, 3 — 8 м/с, вдень західний, 9 — 14 м/с, місцями пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі складе +13… +18 °С, вдень +20… +25 °С, на Дніпропетровщині до +28 °С.

У південній частині країни та у Криму вночі без істотних опадів, вранці та вдень очікуються дощі у супроводі грози, місцями можливі шквали, 15 — 20 м/с. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, вдень поривчастий. Температура повітря вночі становитиме +16… +21 °С, вдень +23… +28 °С, у Криму та Приазов'ї місцями до +31 °С.

У східних областях очікуються невеликі, вдень помірні дощі. Подекуди грози. Вітер вночі південний, 3 — 8 м/с, вдень західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +12…17 °С, вдень +22… +27 °С.

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Неділя, 29 червня:

У західних регіонах України пройдуть невеликі, подекуди помірні короткочасні дощі з локальними грозами. Вітер переважатиме західного напрямку, вночі 5 — 10 м/с, вдень 9 — 14 м/с, подекуди може посилюватися до 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі +11… +16 °С, в денні години +22… +27 °С, на Закарпатті до +30 °С.

У північних областях вночі без істотних опадів, лише на Сумщині очікується дощ. Вдень по всьому регіону пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11… +16 °С, вдень +20… +25 °С.

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, місцями можливі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12… +17 °С, вдень +22… +27 °С.

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У південних областях та Криму прогнозується тепла та переважно сонячна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, вранці та вдень очікуються пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 °С, вдень +26… +31 °С.

У східних областях прогнозується хмарна та дощова погода протягом усієї доби. Вдень можливі окремі грози. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +11… +16 °С, вдень +19… +24 °С.

Нагадаємо, зараз метеозалежні люди можуть відчувати втому, головний біль, загострення хронічних захворювань. З 27 по 30 червня Землю накрила геомагнітна буря. Лікарі традиційно рекомендують зменшити фізичні навантаження, більше гуляти на природі. Жирну та важку їжу краще замінити легкими стравами, каву та інші тонізуючі напої — трав'яними настоями та соками.

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