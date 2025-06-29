Залізничний вокзал у Полтаві постраждав внаслідок нічного удару ворога (фото, відео)

Під час масованої атаки росії на Україну в ніч на 29 червня постраждала й залізнична інфраструктура. Про це повідомили в компанії «Укрзалізниця».

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«У Полтаві ушкоджено вокзал Полтава-Південна: вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі. Також внаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі. Пасажири та працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав. І це — найважливіше. Усі поїзди — за графіком», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», керівник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що під час нічної атаки у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств. Сталася пожежа. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих на даний момент не надходило. Через падіння уламків у Полтавському районі відбулося загорання будівлі одного з підприємств.

«Пожежу ліквідовано. Також пошкоджено прибудову житлового будинку. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих. Крім того, внаслідок технологічного порушення без світла залишилися 1614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад», — повідомив він.

Фото: Суспільне Полтава

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