Хто б міг подумати: SLAVIA шокувала шанувальників тим, як виглядає після пологів

Колишня дружина Михайла Хоми (DZIDZIO), співачка SLAVIA (справжнє ім'я — Ярослава), яка недавно народила первістка, показала, як виглядає після пологів.

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SLAVIA виклала сторіс в Instagram, де показалася у рожевому купальнику і засвітила животик. Відео співачка супроводжувала коментарем однієї з підписниць: «Це фігура після пологів? Як так вдалося?».

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SLAVIA також поділилася своїми думками щодо відновлення після пологів. Вона все життя займається спортом, видно тому, відновлення проходить швидко та легко.

«Я народила 20 днів тому і вже на п'ятий день після пологів животик був такий, як зараз», — розповіла артистка.

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Жінка також наголосила на тому, що це ще не ідеальна форма як до пологів, але результат вже гарний.

Дитину SLAVIA народила у другому шлюбі. Її чоловік — підприємець Андрій Павлюк. Пара побралася на початку червня.

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