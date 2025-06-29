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Хто б міг подумати: SLAVIA шокувала шанувальників тим, як виглядає після пологів
Колишня дружина Михайла Хоми (DZIDZIO), співачка SLAVIA (справжнє ім'я — Ярослава), яка недавно народила первістка, показала, як виглядає після пологів.
SLAVIA виклала сторіс в Instagram, де показалася у рожевому купальнику і засвітила животик. Відео співачка супроводжувала коментарем однієї з підписниць: «Це фігура після пологів? Як так вдалося?».
SLAVIA також поділилася своїми думками щодо відновлення після пологів. Вона все життя займається спортом, видно тому, відновлення проходить швидко та легко.
«Я народила 20 днів тому і вже на п'ятий день після пологів животик був такий, як зараз», — розповіла артистка.
Жінка також наголосила на тому, що це ще не ідеальна форма як до пологів, але результат вже гарний.
Дитину SLAVIA народила у другому шлюбі. Її чоловік — підприємець Андрій Павлюк. Пара побралася на початку червня.356
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