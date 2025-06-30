Начальство нарешті оцінить Козорогів, а Ракам зроблять «пропозицію, від якої не можна відмовитися»: гороскоп на 30 червня

Фахівці зі східної астрології рекомендують провести майбутній робочий тиждень, не опираючись новому, враховуючи підказки Всесвіту та закриваючи всі недороблені справи.

ВІДЕО ДНЯ

Що очікує на представників зодіакального кола у понеділок, 30 червня, розповідає гороскоп, складений для ТСН.

Овен

Овнам слід завершити розпочате та відмовитися від старту нових проєктів. У професійній сфері у вас все складатиметься вдало.

Телець

Тельцям не варто нариватися на неприємності. Ви ризикуєте отримати різку й серйозну відсіч. Будьте більш дипломатичними та гнучкими.

РЕКЛАМА

Близнюки

Для Близнюків день самотності, тиші та спокою — найкраще проведення часу. Наодинці з собою ви зможете зосередитися та вибрати правильну лінію поведінки.

Рак

Ракам можуть зробити дуже привабливу пропозицію, про яку вони давно мріяли. Варто зважити всі за та проти.

Лев

Левам потрібен відпочинок. Останнім часом ви багато і напружено працювали, тому трохи релаксу не завадить. Прогулянки лісом, хороша книга або фільм сприятливо позначаться на вашому емоційному тлі.

РЕКЛАМА

Діва

Дівам у цей день потрібно отримати відповідь на важливе питання. Покладайтеся на внутрішній голос. Після цього все потрібно ретельно проаналізувати і видати правильний варіант рішення.

Терези

Терезам варто пам'ятати, що в житті дрібниць не буває. Будьте уважні до будь-яких фактів, про які дізнаєтесь цього дня, навіть якщо на перший погляд вони здадуться вам незначними.

Скорпіон

Зірки обіцяють вам успіх у роботі. Можна братися за будь-який проєкт, його вдасться грамотно розпочати, вчасно завершити та добре на ньому заробити.

Стрілець

Не поспішайте жертвувати своїм часом заради чужої вигоди. Це забере ваші сили і може стати для вас поганою прикметою.

РЕКЛАМА

Козоріг

Виявивши себе з хорошого боку на роботі, ви привернете увагу начальства, яке, своєю чергою, гідно оцінить вас і, можливо, підвищить вас на посаді, а заразом і додасть зарплату.

Водолій

Водолії несподівано для себе можуть дізнатися про щось, що допоможе їм зорієнтуватися у важливій життєвій ситуації. Для цього варто уважно слухати все, про що буде говорити оточення.

Риби

Рибам варто добре провести час з людиною з минулого. За спільними спогадами ви побачите і мету, яка стане зрозумілою вам пізніше.

А про те, до яких знаків зодіаку прийде успіх на початку липня, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

692

Читайте нас у Facebook