Росія атакувала Харківщину «шахедами»: є постраждалі та руйнування

В ніч на 30 червня армія рф атакувала територію України БПЛА. За даними командування Повітряних сил, у ніч на 30 червня противник запустив 107 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Основний напрямок удару був направлений на Донеччину та Харківщину.

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Сили ППО знищили 74 ворожі БпЛА, ще 10 були локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучанняБПЛА противника у 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

По Харківщині росіяни запустили ударні дрони, повідомив начальник ОВА Синєгубов.

За його словами, 8 людей звернулися за допомогою медиків після удару російського безпілотника по селищу Пісочин.

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В результаті ударів БпЛА сталися пожежі, є постраждалі.

У ДСНС уточнили, що у Пісочині горіла будівля СТО на площі 50 кв. м. Постраждало 8 людей, з них одна дитина.

У Дергачах сталося 2 пожежі. Там горіла складська будівля приватного підприємства на площі 1000 кв.м. та будівля агропідприємства на площі 200 кв. м. Постраждалих немає.

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У селі Курортне Чугуївського району горіла будівля їдальні санаторію на площі 300 кв. м. Постраждалих немає.

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На Запоріжжі внаслідок ворожої атаки по Василівському району загинула 70-річна жінка, повідомив керівник області Іван Федоров.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 375 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

На Дніпропетровщині захисники неба збили 4 БпЛА. Проте є і влучання. У Маломихайлівській громаді Синельниківського району понівечене сільськогосподарське підприємство, побиті трактори. Сталася пожежа.

Керівник області Сергій Лисак повідомив, що Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Покровській, Мирівській і Марганецькій громадах. Пошкоджені приватний будинок та газогін. Минулося без загиблих і постраждалих.

За інформацією Генштабу, за минулу добу на фронті відбулося 104 бойових зіткнення. Зокрема, на Покровському напрямку агресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій.

Також військові зазначили, що російська армія втратила в боях проти України ще 1070 солдатів. ЗСУ знищили 4 танки, 29 артсистем, десятки крилатих ракет та 3 гелікоптери ворога.

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 29 червня противник атакував Україну 537 засобами повітряного нападу, в тому числі 477 ударними БпЛА та 60 ракетами різних типів. Сили оборони знешкодили 475 повітряних цілей.

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