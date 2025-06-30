- 00:02 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 30.06 22:28 Модні троянди для подарунка-2025: зверніть увагу на деталі
- 30.06 22:01 Неймовірна галета з абрикосами: готується дуже просто
- 30.06 21:30 Джастін Бібер порушив мовчання щодо драми у стосунках з Гейлі
- 30.06 21:20 На острові Водників просів грунт під приватним будинком: мешканці звинувачують компанію, яка намиває пісок по руслу Дніпра
- 30.06 21:01 Чи можна смажити на оливковій олії: відповідь може здивувати
- 30.06 20:45 Фінансовий провал та доленосна зустріч: гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку
- 30.06 20:33 Захисник розповідав, що смерть тричі його оминала: на Донбасі загинув батько двох дітей з Рівненщини
- 30.06 20:07 Полуничний чизкейк: можна тим, хто боїться погладшати
- 30.06 19:56 Близнюкам — «Туз Кубків», Дівам — «Колісниця», а Терезам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 1 липня
- 30.06 19:43 Загрожує угоді між Україною та США: росія захопила цінне родовище літію на Донеччині
- 30.06 19:33 Екстренера збірної росії, який домагався чемпіонки світу, ліквідували воїни ЗСУ
Росія атакувала Харківщину «шахедами»: є постраждалі та руйнування
В ніч на 30 червня армія рф атакувала територію України БПЛА. За даними командування Повітряних сил, у ніч на 30 червня противник запустив 107 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Основний напрямок удару був направлений на Донеччину та Харківщину.
Сили ППО знищили 74 ворожі БпЛА, ще 10 були локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучанняБПЛА противника у 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
По Харківщині росіяни запустили ударні дрони, повідомив начальник ОВА Синєгубов.
За його словами, 8 людей звернулися за допомогою медиків після удару російського безпілотника по селищу Пісочин.
В результаті ударів БпЛА сталися пожежі, є постраждалі.
У ДСНС уточнили, що у Пісочині горіла будівля СТО на площі 50 кв. м. Постраждало 8 людей, з них одна дитина.
У Дергачах сталося 2 пожежі. Там горіла складська будівля приватного підприємства на площі 1000 кв.м. та будівля агропідприємства на площі 200 кв. м. Постраждалих немає.
У селі Курортне Чугуївського району горіла будівля їдальні санаторію на площі 300 кв. м. Постраждалих немає.
На Запоріжжі внаслідок ворожої атаки по Василівському району загинула 70-річна жінка, повідомив керівник області Іван Федоров.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 375 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.
На Дніпропетровщині захисники неба збили 4 БпЛА. Проте є і влучання. У Маломихайлівській громаді Синельниківського району понівечене сільськогосподарське підприємство, побиті трактори. Сталася пожежа.
Керівник області Сергій Лисак повідомив, що Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Покровській, Мирівській і Марганецькій громадах. Пошкоджені приватний будинок та газогін. Минулося без загиблих і постраждалих.
За інформацією Генштабу, за минулу добу на фронті відбулося 104 бойових зіткнення. Зокрема, на Покровському напрямку агресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій.
Також військові зазначили, що російська армія втратила в боях проти України ще 1070 солдатів. ЗСУ знищили 4 танки, 29 артсистем, десятки крилатих ракет та 3 гелікоптери ворога.
Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 29 червня противник атакував Україну 537 засобами повітряного нападу, в тому числі 477 ударними БпЛА та 60 ракетами різних типів. Сили оборони знешкодили 475 повітряних цілей.68
Читайте нас у Facebook
«Золотий» липень: у розпал літа-2025 ретроградний Меркурій відкриє шлях до багатства трьом знакам зодіаку