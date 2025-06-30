Всесвіт готує казкове багатство: хто скоро отримає шанс зміцнити своє фінансове становище

В останній день червня, зірки обіцяють успіх у роботі Скорпіонам, а на Раків чекає дуже приваблива пропозиція.

А ще на два знаки зодіаку чекають дуже приємні перспективи з 30 червня по 12 серпня, впевнений астролог Еван Натаніель Грім, пише сайт Your Tango.



Річ у тому, що у цей період два знаки зодіаку будуть під заступництвом Юпітера — планети достатку, удачі та фінансового зростання. Перед ними відкриються двері матеріального процвітання.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для Близнюків саме період з кінця червня стає особливо сприятливим. За словами астролога, цей час не чарівна казка, коли гроші самі падають з неба, а період, коли створюються потужні можливості для заробітку.

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«Якщо Близнюки хочуть дійсно розбагатіти і досягти успіху цього літа, їм доведеться діяти активно і не втрачати шансів», — підкреслює Грим.

Очікуються нові пропозиції, кар'єрні перспективи, прибуткові підробітки та навіть натхнення для старту власного проєкту. Але успіх залежатиме від готовності працювати, ризикувати та проявляти ініціативу. Утім, у Близнюків буде все необхідне, щоб досягти успіху — від натхнення до підтримки з боку оточення.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

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А ось у Стрільців сценарій інший. Їм не обов'язково докладати багато зусиль, щоби почати отримувати дохід. Вже з 30 червня Юпітер відкриває їм шлях до фінансового везіння через інвестиції, пасивний дохід чи спадщину.

«Для Стрільців може несподівано зіграти вдало вкладений капітал або з'явиться великий дар від родичів — спадщина, квартира, земельна ділянка чи кошти», — уточнює астролог.

Особливо потужним моментом стане Молодий місяць у знаку Раку, який запускає важливі процеси, пов'язані з матеріальною стабільністю. Це чудовий час для планування сімейного бюджету, укладання фінансових угод та отримання дивідендів від раніше зроблених вкладень.

«Головне для Стрільців — не проґавити знаки від Всесвіту і бути відкритими до несподіваних подарунків долі», — наголошує фахівець.

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Також пропонуємо прогноз від Чародійки на новий тиждень.

Нагадаємо, що у перші дні липня успіх прийде до п'яти знаків зодіаку.

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