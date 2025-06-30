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«Це був повний шок»: у дворазової олімпійської чемпіонки та триразової чемпіонки світу виявили рак (фото, відео)
У зіркової норвезької гандболістки, дворазової олімпійської чемпіонки, триразової чемпіонки світу та шестиразової чемпіонки Європи 38-річної Камілли Херрем діагностували рак грудей. Про це сама спортсменка повідомила у соцмережах. Раніше дворазовий олімпійський чемпіон, котрий переміг рак, став батьком.
«Три з половиною тижні тому я намацала в грудях ущільнення розміром з горошину і подумала, що мені варто пройти обстеження. Минулого тижня мені зробили УЗД та мамографію, а потім мені зателефонували з лікарні, щоб дізнатися, чи можу я прийти, і сказали, що це рак молочної залози, — розповіла, не стримуючи сліз, Камілла Херрем. — Це був повний шок. Я не відчуваю, що це реальність. Завтра починаю хіміотерапію. Мої думки автоматично зараз про найгірше, але я маю намагатися взяти себе в руки і мислити позитивно».
Додамо, що володарка «золота» Олімпійських ігор у Лондоні (2012 рік) та Парижі (2024-й) Камілла Херрем була лідером збірної Норвегії, зігравши за національну команду рекордні 332 матчі (951 м'яч). Торік у грудні гандболістка припинила виступи на міжнародній арені, але продовжувала грати за клуб «Сола», який тренує її чоловік та батько двох синів спортсменки (7 та 2 років) Cтеффен Стегавік.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що маленький син футболіста «Шахтаря» переміг рак.
Фото NRK491
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