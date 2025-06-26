«Апокаліпсис» настане 5 липня? Чому в Азії шириться паніка по мірі наближення другого місяця літа

Баба Ванга, яка була болгаркою на ім’я Вангелія Пандева Гуштерова, відома тим, що нібито, серед іншого, передбачила смерть принцеси Діани 1997 року та цунамі в Індійському океані 2004-го. Вона померла 1996 року.

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Однак тепер в Японії живе Рьо Тацукі — людина, яка може передбачати подібні моторошні події, пише УНІАН з посилання на Unilad.

Ворожка й колишня художниця манґи Рьо Тацукі каже, що її передбачення приходять до неї у яскравих снах, які, за її словами, вона бачить від 1980-х років.

1999 року 70-річна жінка опублікувала манґу під назвою «Майбутнє, яке я бачила» — книжку, засновану на її найсміливіших снах. І хоча твору вже 26 років, за останні місяці та роки він здобув нових прихильників, оскільки читачі порівнюють її передбачення з реальними подіями.

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Зараз Тацукі видала тривожне попередження про подію, яка може статися пізніше цього року в липні. Вона пророкує, що океан «закипить» на південь від Японії, що може призвести до катастрофи для країни.

Багато хто інтерпретує цей сон, як виверження підводного вулкану, яке буде достатньо потужним, щоб спричинити так зване «мегацунамі».

Як і варто було очікувати з такої назви, Тацукі пророкує, що цунамі матиме гігантську зону ураження, достатню для того, щоб спричинити спустошення в Японії, Тайвані, Індонезії та на північних Маріанських островах.

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Вона також посилається на те, що бачила «драконоподібні фігури», які рухаються в цьому районі, хоча експерти закликають з обережністю ставитися до таких заяв, оскільки, за їхніми словами, «немає жодного наукового підґрунтя для тверджень Тацукі», повідомляє Times Now News.

Тацукі вийшла на пенсію 2020 року після того, як 1995-го заявила, що це буде її «власний похорон», однак вона мала на увазі не буквальний похорон, а радше кінець її кар’єри як художниці манґи.

Що стосується її попередніх «пророцтв», то вважається, що вона правильно передбачила смерть Фредді Мерк’юрі 1991 року, а також смертоносний землетрус у Кобе 1995-го.

Також стверджується, що вона правильно передбачила пандемію COVID-19. Тацукі писала: «Через 25 років невідомий вірус прийде 2020 року, зникне після піку в квітні і з’явиться знову через 10 років».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що говорила Баба Ванга про початок Третьої світової війни.

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