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Українським пенсіонерам хочуть збільшити середню пенсію на 50%: скільки отримуватимемо
Середній розмір пенсії в Україні приблизно в 10 разів поступається аналогічним показником у Європі та становить 3631 гривню. На думку деяких політиків, її розмір повинен становити не менше 40% від розміру заробітної плати.
Про це зокрема на своїй сторінці в Telegram пише народний депутат України Данило Гетманцев, за словами якого середня пенсія має бути не нижчою за 40% від середньої зарплати. Насправді показник заміщення середньої зарплати середньою пенсією в Україні — близько 27%. Для порівняння, у країнах ЄС він становить 58%: у Польщі — 57%, Румунії — 48%, Греції — 78%.
«В Україні він мав тенденцію до зниження останніх 10 років, у тому числі в результаті „пенсійної реформи“ минулої влади, коли коефіцієнт кожного року трудового стажу для розрахунку пенсії було знижено з 1,35% до 1%. Ми маємо переглянути підходи до нарахування та індексації пенсій», — стверджує нардеп.
За його словами, перший крок для цього — підвищення мінімальної пенсії хоч би до 4 тисяч гривень. Зауважимо, що плани збільшення мінімальної пенсії є як у Кабміні, так і серед деяких нардепів, але розмір зростання виплат сторони бачать по-різному.
На думку Данила Гетманцева, для зростання середньої пенсії необхідно детенізувати зарплати, скасувати спецпенсії до запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи і в умовах війни з цим слід поспішити.
Таким чином, якщо вдасться підвищити розмір середньої пенсії з нинішніх 27% до 40%, пенсійні виплати зростуть приблизно в 1,5 рази до 9540 гривень. З іншого боку, 40% пенсії від врахованих сьогодні при призначенні пенсії у Пенсійному фонді України 20 355 гривень дадуть середню пенсійну виплату 8142 гривні.
Тим часом деякі українські пенсіонери отримають підвищену виплату вже у липні.
Фото: pixabay977
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