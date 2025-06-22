- 09:45 Українські дрони підпалили паливні резервуари під Ростовом
- 08:58 Київ знову під ударом: пошкоджено станцію метро, зруйновано багатоповерхівку, є загиблі
- 08:18 Дівам варто зосередитися на деталях, а на Скорпіонів чекає емоційний сплеск: гороскоп на 23 червня
- 07:59 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 22.06 22:28 Із чим не варто поєднувати плетені сумки: деякі нюанси вас здивують
- 22.06 22:01 Незвичайний джем: вариться так просто, що ви здивуєтеся
- 22.06 21:30 Уся в талановиту маму: Дженніфер Лопес натякнула на захопливу співпрацю з донькою
- 22.06 21:12 «Це самогубство»: експерт про рішення парламенту Ірану закрити Ормузьку протоку
- 22.06 21:01 Зменшує хронічні запалення: корисні властивості бурякового соку, який вважається суперпродуктом
- 22.06 20:45 «У вінку кожна квітка має символічне значення», — колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк
- 22.06 20:33 З перших днів війни пішов боронити країну: в бою на Донеччині загинув нацгвардієць з Київщини
- 22.06 20:08 Фаршировані гриби в духовці: пікантний та вишуканий перекус
Просто хочеться плакати: в Мережі порівняли пенсії в ЄС і Україні
Для виходу на пенсію більшості українцям необхідно досягти пенсійного віку (60 років) та мати 35 років трудового стажу. В цілому розмір «звичайної пенсії» становить 35−40% від середньої зарплати людини.
За офіційними даними Пенсійного фонду, середня пенсія в Україні на місяць наразі складає 6 341 гривню, пише 24 канал.
Звичайно, можна потішити себе згадками про пенсії нардепів, суддів та про прокурорів, а також щорічними індексаціями, але в цілому українці отримують 132,37 євро пенсії на місяць. Багато це чи мало?
Краще не порівнювати, тому що після цього просто захочеться плакати, радять фахівці.
Адже середня пенсія за віком у Євросоюзі на одного пенсіонера складає близько 1 345 євро на місяць, або 1 547,7 долара (64 429,6 гривні), — такі дані приводить Eurostat.
Найбільші виплати в місяць у Європі отримують пенсіонери таких країн:
- Ісландія — 2 997 євро або 3 448,6 долара (143 562,8 гривні);
- Люксембург — 2 653 євро або 3 052,8 долара (127 085,9 гривні);
- Норвегія — 2 573 євро або 2 959,5 долара (122 301,3 гривні);
- Данія — 2 518 євро або 2 897,5 долара (119 739,1 гривні);
- Швейцарія — 2 251 євро або 2 590,2 долара (107 040 гривень).
Щомісячна пенсія у чотирьох найбільших економік ЄС значно вища за середньоєвропейські показники:
- в Італії — 1 632 євро або 1 877,9 долара (77 604,2 гривні);
- у Франції — 1 571 євро або 1 807,7 долара (74 703,2 гривні);
- в Іспанії — 1 508 євро або 1 735,3 долара (71 711, гривні);
- у Німеччині — 1 494 євро або 1 719,1 долара (71 041,8 гривні).
Найменші пенсії в Європі серед країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу. В місяць вони становлять:
- Боснія і Герцеговина — 253 євро або 291,1 долара (12 029,7 гривні);
- Туреччина — 245 євро або 281,9 долара (11 649,5 гривні);
- Албанія — 137 євро або 157,6 долара (6 512,8 гривні).
«Якщо порахувати різницю, то виходить, що середня пенсія в Європі більш ніж у 10 разів вища, ніж в Україні (1 345 євро: 132,37 євро = 10,16 або 1 547,7 долара: 152,32 долара = 10,6)», — пише видання.
Звичайно, можна «звалювати» все на війну, агресію росії і т.д., але, певно, це далеко не повний перелік причин того, чому більшість українців такі бідні.
Раніше «ФАКТИ» писали, яким буде прожитковий мінімум у липні, і чи зростуть пенсії, соціальні виплати та зарплати.2739
Читайте нас у Facebook
«Наші захисники втрачають життя за цю землю, а вам хочеться „качати“ під Моргенштерна?»: український хореограф звернувся до українців
Скорпіонам — «Імператриця», Дівам — «Дев'ятка Кубків», а Левам — «Верховна Жриця»: Таро-прогноз та поради карт на 23 червня