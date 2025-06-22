Просто хочеться плакати: в Мережі порівняли пенсії в ЄС і Україні

Для виходу на пенсію більшості українцям необхідно досягти пенсійного віку (60 років) та мати 35 років трудового стажу. В цілому розмір «звичайної пенсії» становить 35−40% від середньої зарплати людини.

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За офіційними даними Пенсійного фонду, середня пенсія в Україні на місяць наразі складає 6 341 гривню, пише 24 канал.

Звичайно, можна потішити себе згадками про пенсії нардепів, суддів та про прокурорів, а також щорічними індексаціями, але в цілому українці отримують 132,37 євро пенсії на місяць. Багато це чи мало?

Краще не порівнювати, тому що після цього просто захочеться плакати, радять фахівці.

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Адже середня пенсія за віком у Євросоюзі на одного пенсіонера складає близько 1 345 євро на місяць, або 1 547,7 долара (64 429,6 гривні), — такі дані приводить Eurostat.

Найбільші виплати в місяць у Європі отримують пенсіонери таких країн:

Ісландія — 2 997 євро або 3 448,6 долара (143 562,8 гривні);

Люксембург — 2 653 євро або 3 052,8 долара (127 085,9 гривні);

Норвегія — 2 573 євро або 2 959,5 долара (122 301,3 гривні);

Данія — 2 518 євро або 2 897,5 долара (119 739,1 гривні);

Швейцарія — 2 251 євро або 2 590,2 долара (107 040 гривень).

Щомісячна пенсія у чотирьох найбільших економік ЄС значно вища за середньоєвропейські показники:

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в Італії — 1 632 євро або 1 877,9 долара (77 604,2 гривні);

у Франції — 1 571 євро або 1 807,7 долара (74 703,2 гривні);

в Іспанії — 1 508 євро або 1 735,3 долара (71 711, гривні);

у Німеччині — 1 494 євро або 1 719,1 долара (71 041,8 гривні).

Найменші пенсії в Європі серед країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу. В місяць вони становлять:

Боснія і Герцеговина — 253 євро або 291,1 долара (12 029,7 гривні);

Туреччина — 245 євро або 281,9 долара (11 649,5 гривні);

Албанія — 137 євро або 157,6 долара (6 512,8 гривні).

«Якщо порахувати різницю, то виходить, що середня пенсія в Європі більш ніж у 10 разів вища, ніж в Україні (1 345 євро: 132,37 євро = 10,16 або 1 547,7 долара: 152,32 долара = 10,6)», — пише видання.

Звичайно, можна «звалювати» все на війну, агресію росії і т.д., але, певно, це далеко не повний перелік причин того, чому більшість українців такі бідні.

Раніше «ФАКТИ» писали, яким буде прожитковий мінімум у липні, і чи зростуть пенсії, соціальні виплати та зарплати.

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