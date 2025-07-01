Бомба-ракета: до Дніпра дотягується новітня російська зброя

Під час чергової атаки по Дніпропетровській області російські окупанти, ймовірно, застосували новітню та рідкісну зброю — «Гром-1». Це комплекс, який може бути як бомбою, так і ракетою. Цей факт означає, що росіяни відпрацьовують тактику його застосування та проводять випробування.

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Так, Повітряні сили України повідомили, що 28 червня близько 11:30 з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену з літака тактичної авіації противника. Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро. Тип повітряної цілі буде встановлено після вивчення уламків на місці падіння.

Як зазначає військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, «Гром-1» — це ракетно-бомбовий комплекс, який може являти собою або ракету, або плануючу бомбу. Різниця в тому, що ракетна версія має бойову частину 315 кг і дальність польоту до 120 км, а ось бомбова модифікація має БЧ масою 480 кг, але дальністю польоту 65 км. Така різниця зумовлена тим, що у ракети є реактивний двигун, а у бомби — немає.

«Таким чином, по Дніпру прилетів не КАБ, а саме ракета, яка може долетіти і до Одеси, і до Чернігова, але це не означає, що по Одесі чи Чернігову наноситься удар КАБом. Принаймні, поки що», — наголосив експерт.

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За словами Олександра Коваленка, «Гром-1» створено на базі авіаційної ракети Х-38, яку прийняли на озброєння у 2012-му, а сам комплекс презентували у 2015-му. Задумка полягала у створенні модульного засобу ураження, і загалом їм вдалося створити саме те, що хотіли — універсальний у застосуванні ударний комплекс. Ці ракети під час повномасштабного вторгнення в Україну застосовували неодноразово, але перша їхня верифікація датована весною 2023 року.

Модифікації "Гром-1"

Також експерт наголосив, що з того ж 2023 року росіяни безуспішно шукають спосіб інтегрування реактивних прискорювачів у звичайні КАБи, щоб збільшити дальність планування. Але це не означає, що загроза не актуальна. Іншими словами, створити КАБи з реактивним двигуном окупантам поки що не вдається, а «Гром-1» у варіанті саме ракети поки що небагато.

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Тим часом в Україні створили свою власну авіаційну бомбу, що коригується, дальністю в 60 км і продовжують її вдосконалення.

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