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Спорт

Екстренера збірної росії, який домагався чемпіонки світу, ліквідували воїни ЗСУ

19:33 30 червня 2025
Микита Васильєв

Колишній старший тренер збірної росії з фрістайлу 36-річний Микита Васильєв загинув у «зоні сво», повідомляє сайт федерації фрістайлу санкт-петербурга. Раніше на українській землі вбили чемпіона світу та призера Паралімпійських ігор з рф.

«Микита Васильєв був заслуженим тренером Чуваської Республіки, 7 років працював старшим тренером збірної команди росії з фрістайлу, підготував спортсменів — переможців та призерів великих міжнародних змагань.

Микита був відданий своїй справі та спорту. Любив дітей, любив працювати і любив нашу Батьківщину, в ім'я якої віддав своє життя… Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять", — зазначається у повідомленні.

За інформацією джерела, окупант, який командував десантно-штурмовим підрозділом, знайшов свою смерть під час штурму села Малинівка Запорізької області.

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До речі, як повідомляли раніше ЗМІ країни-агресора, Васильєв завершив роботу у збірній після скандальної історії з листом чемпіонки світу Анастасії Таталіної, мати якої розповіла про неналежну поведінку тренера. За її словами, він відпускав на адресу доньки вульгарні жарти і робив їй пропозиції інтимного характеру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіону світу з карате, який повернувся з війни в Україні без рук і без ніг, знайшли посаду в росії.

Фото із соцмереж

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