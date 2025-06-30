На острові Водників просів грунт під приватним будинком: мешканці звинувачують компанію, яка намиває пісок по руслу Дніпра (відео)

На фоні боротьби з компанією з групи «Ковальська» по видобутку піску мешканці столичного острова Водників знову скаржаться на просідання ґрунту (відео). Про це повідомив активіст Євген Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

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Зокрема на острові Водників, де вже кілька років тривають масштабні роботи із видобутку піску компанією «Ковальська», сталася чергова надзвичайна ситуація — просто у дворі місцевої мешканки Людмили Понегової раптово провалився ґрунт.

За словами Людмили Понегової, провалля з’явилося просто під її ґанком і швидко почало розростатися — тепер під загрозою опинився фундамент будинку.

Місцеві мешканці переконані: причина — в безперервному намиві піску неподалік, який здійснює компанія «Ковальська».

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Незважаючи на численні звернення до Міндовкілля, Держекоінспекції, поліції та урядової гарячої лінії, роботи не лише не припиняються — вони тривають цілодобово.

Наразі на місці працюють три земснаряди.

На місце інциденту мешканці викликали поліцію. Правоохоронці прибули, однак, за словами місцевих, відмовилися відкривати кримінальне провадження — нібито через відсутність експертного висновку щодо причин провалу.

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Звернення також зафіксувала служба ДСНС, утім офіційного коментаря щодо ситуації наразі не надала.

«Ми зафіксували подію, поліція приїхала, але сказала, що без висновку експертів не можуть порушити справу. Вони лише видали номер звернення. Водна поліція взагалі відмовилась, сказала, що це не їхня компетенція», — розповіла на відео мешканка Лідія, яка допомагала фіксувати подію.

Діяльність компанії «Ковальська» на Дніпрі вже неодноразово ставала об’єктом критики з боку екологів та громадських активістів. Компанію звинувачували у руйнуванні берегової лінії, забрудненні води та порушенні природоохоронного режиму, зокрема в період нересту риби.

Черговий інцидент — не перший підтверджений випадок зсувуання ґрунтів поблизу житлових будівель. Місцеві мешканці вважають це прямим наслідком масштабного видобутку піску в межах острова.

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Людмила Понегова зізнається, що не знає, як далі жити у власному будинку, адже їй страшно за свою безпеку та безпеку оселі.

«Я сьогодні виходжу з дому, а в мене біля сходів утворилась вирва. Глибока, лопата заходить, і її не видно. Вона пішла під сходи, і вони в мене тепер тримаються на чесному слові. Глибина сантиметрів 90, ширина метр двадцять. І воно розширюється. Я не знаю, що робити. Може, далі під сам будинок піде. Я боюся. Мені погано стало, коли я це побачила. А яка гарантія, що завтра не провалиться ще глибше?» — каже Людмила.

Нагадаємо, як писала Агенція Nadra.info, у 2024 році було ініційовано процес щодо позбавлення компанії з групи «Ковальська» права на видобуток піску в Києві. У межах цього процесу заступник генпрокурора подав позов до КОАС, у якому просить визнати протиправними низку дій та рішень Держгеонадр і Державної комісії по запасах корисних копалин, а також скасувати спецдозвіл № 6346, виданий ТОВ «Сенд Контракт» на розробку родовища «Осокори».

Втім, рішення у справі досі не ухвалене.

Як писала «Київвлада», промислово-будівельна група «Ковальська» в 2022—2023 роках набула контролю над кількома компаніями-надрокористувачами ділянками надр. Банк річкових родовищ піску цієї промислово-будівельної групи став другим за площею ділянок в Україні і найбільшим в Київському регіоні.

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