За крок до захоплення будівельного ринку: плани ірландців на українське виробництво цементу

На тлі війни в Україні спостерігається збільшення вартості на будівельні матеріали, зокрема цементну продукцію. Експерти кажуть: відбувається це через відсутність необхідної кількості потужностей для виробництва. Однак ситуація може й погіршитися в разі захоплення українського будівельного ринку. А плани на його фактичну монополізацію вже будує ірландська компанія CRH, яка хоче посунути конкурентів, унаслідок чого матиме можливість збагачуватися на горі наших громадян.

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Відповідною темою зацікавилися журналісти-розслідувачі «СтопКору».

Як з'ясували медійники, поспілкувавшись з українськими виробниками будматеріалів, у лютому відбулося збільшення ціни на цемент. Основний і важливий матеріал для відбудови ще на початку 2024 року коштував близько 4 200 грн за тонну, коли далі вартість підскочила приблизно на 500 грн. Проте, як наголошують підприємці, можливо, ледь не кожного місяця доведеться спостерігати за вимушеним збільшенням цін.

За словами провідних українських девелоперів Бориса Голденштейна, засновника та CEO «ZEZMAN HOLDING», й Ігора Гуди, засновника «Креатор-Буд»: внаслідок цього подорожчають і ремонт разом із новим житлом.

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Однак у додаток до цього на українському ринку має наміри розширюватися ще й один із найбільших гравців ринку цементу — ірландська компанія CRH. Вона збирається придбати потужності одного з конкурентів — «Дікергофф» (Buzzi), унаслідок чого зможе стати власником найбільшої частки на нашому цементному ринку. За схвалення відповідних рішень відповідальний Антимонопольний комітет України, який, до слова, наразі не здійснює рішучих дій щодо заборони угоди.

До прикладу, попри те, що в АМКУ із жовтня здійснюється дослідження відповідної угоди на наявність потенційної концентрації, а розібратися взагалі обіцяли протягом трьох місяців, фінальне рішення у справі досі не оприлюднено. Зважаючи на це, керівник інвестиційної компанії William Invest Expert Віктор Медвідь наголосив: головна проблема АМКУ полягає в довготривалості прийняття рішень.

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Зауважмо, що в разі, якщо АМКУ все-таки дасть дозвіл на угоду між CRH та «Дікергофф», ірландці, як власники найбільшої частки, фактично стануть монополістами і зможуть встановлювати власні ціни на цементу продукцію. А це, до слова, загалом суттєво вплине на будівельну сферу: чи-то житлове будівництво, соціальну інфраструктуру або ж транспорт.

Генеральний директор промислово-будівельної групи «Ковальська» Сергій Пилипенко пояснив журналістам: у разі успішності угоди основним негативним наслідком для українського ринку буде обмеження конкуренції.

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«Я вважаю, що це однозначно негативно вплине. Ще більше з концентрацією на ринку цементу відбувається. Це обмежить конкуренцію та створить додаткові ризики для споживачів у частині наявності продукції, доступу її і вартості. Вартість цементу впливає на всю будівельну продукцію, яка трансформується в усі готові обʼєкти», — сказав він.

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