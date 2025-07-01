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Ексвійськком Київщини користується майном на мільйон доларів, — розслідування «Слідство.Інфо»
Поки у суді розглядається справа колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, якого підозрюють в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень, а поплічник ексначальника Львівського ТЦК втік до Польщі, під Києвом виявили їх послідовника.
Колишній керівник військкоматів Київщини Юрій Бурляй, який останні шість років очолював спершу Бориспільський, а потім Броварський ТЦК, за короткий час суттєво покращив життєві умови своєї родини. Як з’ясували журналісти «Слідство.Інфо» у розслідуванні, опублікованому 30 червня, у користуванні сім’ї військкома — нерухомість і транспорт на суму близько 1 мільйона доларів США.
За даними видання, у березні 2024 року, коли Бурляй очолював Броварський ТЦК, його родина переїхала до елітного котеджу площею 320 кв м у передмісті Києва. Вартість такого будинку з ремонтом, за оцінками рієлторів, може сягати 720 тисяч доларів.
Офіційно власницею є пенсіонерка, яка придбала його разом із сином — другом Бурляя. Вже за тиждень після купівлі будинок здали в оренду військкому за 18 тисяч гривень на місяць — удесятеро нижче ринкової ціни.
«Слідство.Інфо» з’ясувало також, що у тому ж 2024 році теща Бурляя стала власницею двох квартир у новобудові в Борисполі — місті, де раніше працював сам військком. За кожну квартиру вона сплатила 435 тисяч гривень, хоча ринкова ціна — утричі вища. У квартирах триває ремонт, який, за словами працівників, замовив сам Бурляй. Він підтвердив це журналістам видання, зазначивши, що «позичив гроші у товариша», але відмовився уточнювати суму: «Давайте не вникати так глибоко».
Розслідувачі з’ясували, що рік тому дружина Бурляя та її діти безкоштовно отримали трикімнатну квартиру у Вишгороді, яку раніше орендували у МВС. Її оціночна вартість — понад 5 мільйонів гривень. У цьому ж будинку родина придбала машиномісце за 229 тисяч гривень.
За інформацією видання, в 2024 році до переліку майна додалися Volkswagen Touareg 2021 року та мотоцикл Honda NC750XD, придбані у 2024-му. Загальна вартість автопарку — близько 2,8 мільйона гривень.
Попри розкішний спосіб життя, який не відповідає офіційній зарплаті військкома (близько 60 тисяч гривень на місяць), у січні 2025 року Юрій Бурляй отримав підвищення — став начальником відділу військового лідерства Генштабу ЗСУ, додає Слідство.Інфо.
Журналісти наголошують: більшість майна з’явилася саме в період, коли Бурляй обіймав керівні посади у ТЦК. А джерела фінансування — або не розкриваються, або виглядають сумнівно.
Раніше «ФАКТИ» цитували доповідь правників про те, що корупція в ТЦК стала кричущою і носить системний характер.250
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