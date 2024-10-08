Обманом потрапив до списків поранених та поїхав «лікуватися» на Сейшели: колишнього одеського військкома судитимуть ще за однією справою

Колишній начальник Одеського обласного військового ТЦК та СП Євген Борисов, який став фігурантом корупційного скандалу и був затриманий минулого літа в столиці, підозрюється не лише у незаконному збагаченні, нез’явленні на службу та ухиленні від військової служби. Йому також інкримінують підробку документів.

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В ДБР з'ясували, що на початку грудня 2022 року військком вийшов із шпиталю й понад два тижні не з’являвся на службу без поважних причин. Було встановлено, що він, ввівши в оману лікуючого лікаря, потрапив у список військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок російської агресії та мають право на лікування за кордоном.

Після цього екскерівник обласного ТЦК та СП, «внаслідок службової недбалості посадової особи Держприкордонслужби», самовільно виїхав за межі України та відпочивав на дороговартісних курортах Сейшельських Островів та Іспанії.

«Фігурант обвинувачується у ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа), ч. 5 ст. 407 (нез'явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану), ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану)», — зазначили в Держбюро розслідувань та додали, що санкція статей — до десяти років позбавлення волі.

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Нагадаємо, що після обшуків на об'єктах нерухомості в Іспанії, які належать родині ексвійськкома, на них був накладений арешт. Слідство встановило, що вже під час широкмасштабного вторгнення, у грудні 2022 року, Борисов організував покупку на імʼя своєї матері будинку вартістю понад 4 млн євро, а у лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро.

Ілюстративне фото із відкритих джерел

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