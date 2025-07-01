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«Суми не впадуть, але буде боляче»: командир батальйону БпЛА — про загрози на півночі
Майор ЗСУ Євген Карась, командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем «Рейд», впевнений, що окупанти Суми не захоплять, бо в них просто недостатньо сил.
«Але це не означає повну відсутність загрози. Суми можуть потрапити під вогневий контроль, обстріли артилерією, як це вже бувало. Але для цього треба, щоб вони просунулись, а наразі ми тримаємо оборону. Не можу сказати, чи дійдуть вони до Дніпропетровської області, чи це маневр для відволікання уваги. Чи це прикриття для удару по Слов’янсько-Краматорській агломерації», — каже військовий.
На думку Карася, путін має політичну задачу — показати результат до кінця літа.
«Вони готують „літню кампанію“, вона має стати приводом для дипломатичного тиску. Вони хочуть показати, що росія сильна, давайте домовлятись. Маємо довести, що вони не сильні. Тому навіть якщо, не дай Боже, вони захоплять якесь велике місто — це ще нічого не значить. Це не кінець війни. Ми ж не здалися, коли втратили частину Харківщини. Ми не здаємося й зараз», — резюмував майор ЗСУ.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що СБУ продовжує своїми спецопераціями наносити росії багатомільйонні збитки.197
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