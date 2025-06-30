Літня наступальна операція росії, метою якої було захоплення більшої частини східних регіонів України, поки що не виправдала очікувань кремля. Але росіяни досягли певних успіхів і значно посилили свої війська в деяких районах. путін продовжує прагнути територіальних здобутків, а переговори про перемир'я відходять на другий план, пише CNN.

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Російські війська намагаються просунутися вперед у декількох районах 1200-кілометрової лінії фронту. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив днями, що зараз в одній частині лінії фронту — поблизу міста Покровськ у Донецькій області, де щодня відбувається щонайменше 50 зіткнень, — перебуває 111 тисяч російських військових. Для порівняння, за даними Генерального штабу України, в грудні минулого року в цьому районі перебувало близько 70 тисяч солдатів рф. Сирський також заявив, що російське вторгнення на Сумщину було зупинено. Інститут вивчення війни (аналітичний центр у Вашингтоні) повідомив, що українські сили повернули собі частину території в Сумах, а темпи російського просування там сповільнилися.

Але ситуація неоднозначна. Останніми днями російська піхота просунулася вперед на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. DeepState стверджує, що українська «оборона продовжує швидко руйнуватися, а ворог досягає значних успіхів завдяки постійним атакам» у цьому районі.

Оскільки адміністрація Трампа все менш зацікавлена в проведенні переговорів про перемир'я, війна, ймовірно, триватиме до 2026 року. Тривимірне поле бою зараз являє собою незвичайне поєднання геніальних спеціальних операцій із застосуванням дронів та дуже простих піхотних атак. З одного боку, на початку червня Україна здійснила сміливі атаки на російські стратегічні бомбардувальники, використовуючи дрони, які керувалися з вантажівок, що знаходилися глибоко на території росії. В результаті цієї операції було знищено близько десятка літаків, які використовувалися для запуску ракет по Україні.

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На противагу цьому, російські солдати пішки та на мотоциклах — іноді групами по десять осіб або менше — просуваються в покинуті села на сході України, використовуючи дрони для прикриття, але без бронетехніки. Такий підхід змушує Україну змінювати тактику: переходити до менших укріплених позицій. Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що оборонні споруди маскуються під рельєф місцевості і зменшуються в розмірах, щоб уникнути виявлення.

Поки піхота захищає або захоплює територію, дрони продовжують відігравати все більшу роль у формуванні війни. Росіяни масово виробляють дешеві дрони, призначені для подолання протиповітряної оборони та прориву частини своїх ракет. Росіяни все частіше використовують цю тактику для ударів по українських містах.

Зеленський повторно звернувся з проханням про надання додаткових батарей ракет Patriot та інших західних систем, яке, за словами Трампа, США «повинні розглянути» через масштабні атаки на українські міста. Зеленський заявив, що Україна готова придбати Patriot безпосередньо або через фонд, створений в рамках угоди між США та Україною про мінерали.

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Зі свого боку, Україна нарощує виробництво дронів дальнього радіуса дії, які вона використовувала для атак на російську інфраструктуру, таку як аеродроми, нафтопереробні заводи та транспорт.

Хоча довгостроковий прогноз для росії може бути похмурим — як в економічному, так і в демографічному плані — вона здатна продовжувати в короткостроковій перспективі фінансувати армію з понад пів мільйона осіб, яка перебуває в Україні або поблизу її кордону, захоплюючи кілька кілометрів то тут, то там. Попри величезні втрати, російська армія все ще може мобілізувати сили, значно переважаючі сили України.

Нагадаємо, путін літнім наступом хотів завдати нищівного удару по Україні.

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