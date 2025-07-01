Росіяни вдарили по Запоріжжю та Дніпропетровщині, а ЗСУ атакували Ростов, Саратов, Донецьк та Луганськ (фото, відео)

Російські загарбники у ніч проти 1 липня знов атакували Україну, зокрема, Дніпропетровщину та Запорізьку область.

Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що під ударом перебувала Синельниківщина: росіяни поцілили безпілотниками по фермерських господарствах у Покровській і Великомихайлівській громадах, де виникали пожежі.

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«Пошкоджені та знищені авто, сільгосптехніка. Люди не постраждали. Продовжувалися удари FPV-дронами та артилерією по Нікопольщині. Агресор атакував райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади. Понівечена будівля, що не експлуатувалася. Минулося без загиблих і поранених», — додав Лисак.

А у Запорізькій областіа поранення отримав 56-річний чоловік. За інформацією очільника ОВА Івана Федорова, ворог завдав чотири удари по Запоріжжю та Запорізькому району, де були пошкоджені підприємство та приватні будинки.

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Загалом упродовж доби окупанти завдали 403 удари по 13 населених пунктах Запорізької області з використанням авіаційного озброєння, БпЛА різної модифікації, артиллерію та РСЗВ.

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За даними ПС ЗСУ, противник атакував 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф. Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 47 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 14 — збито вогневими засобами ураження, 33 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) — на 1 локації.

Втім, гучно було вночі не лише на территорії України, а й в росії, а також на тимчасово окупованих рф територіях.

Так, російське мо прозвітувало про «знищення та перехоплення» 60 українських БпЛА. Більшість — над Кримом (17), Ростовщиною (16) та над акваторією Азовського моря (11). Фіксувалися безпілотники й у небі Курської, Саратовської, Бєлгородської, Воронезької та Орловської областей. а

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Тг-канал ASTRA, посилаючись на місцеву владу Ростовської області рф, повідомляє, що під атакою знаходилися Ростов, Таганрог, Новошахтинськ і кілька районів Ростовської області. В деяких населенних пунктах фіксувалися пошкодження вікон у будинках та автівок.

У Саратові вночі призупиняли роботу місцевого аеропорту, а російські канали, посилаючись на очевидців, повідомляли, що вночі у різних районах міста щонайменше тричі включали сирена. В місті було чути серію вибухів.

А напередодні увечорі гучні вибухи лунали в тимчасово окупованих рф Донецьку та Луганську. Наразі офіційно підтвердженої інформації щодо цієї атаки немає, але керівник Центру протидії дезинформації Андрій Коваленко повідомляв, що в Донецьку була «ювелірна робота по росіянах» і що «там дуже жирно». Також, за його словами, «логістика росіян в тимчасово окупованому Луганську палає».

За даними monitor, ЗСУ поцілили по нафтосховищу в Луганську.

Щодо удару по Донецьку, то в мережі курсує різна інформація. За однією з версій, був приліт по приміщенню, де загарбники працювали над БПЛА та системами РЕБ для окупаційної армії.

Інша версія — ракетного удару було завдано по штабу 8-ї загальновійськової армії рф.

«Наочні підсумки нещодавнього саміту НАТО: поставлені Великобританією та Францією крилаті ракети знищили штаб 8-ї загальновійськової армії у Донецьку та величезний склад із нафтобазою у Луганську. У штабі — величезна кількість жертв серед російських офіцерів. Вони були впевнені, що Україна вже давно не має засобів поразки на таку глибину, тому навіть не спустилися у сховище під час тривоги. Результат — десятки вбитих і поранених, цілу армію обезголовлено», — написав на своїй сторінці у соцмережах журналіст Іван Яковина.

Нагадаємо, що нещодавно в ГУР МО розповіли про вдалу атаку на товарний потяг, що перевозив пальне для окупантів окупованою частиною Запорізької області.

Фото Запорізької ОВА

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