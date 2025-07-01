Скандальна уродженка москви отримає 77 тисяч євро за ганьбу на Вімблдоні (фото)

Колишня російська тенісистка Юля Путінцева (33-я в рейтингу WTA), яка ледь не побилася на турнірі в Німеччині з Марією Саккарі, з ганьбою припинила виступи на турнірі серії «Великого шолома» Вімблдоні з призовим фондом 22 714 380 євро.

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У першому раунді змагань 30-річна уродженка москви, яка з 2012 року виступає за Казахстан, за 44 хвилини з тріском програла дочці емігрантів з росії Аманді Анісімовій із США (0:6, 0:6) і розплакалася.

До речі, по ходу провального поєдинку Путінцева погрожувала судді зупинити протистояння через проблемного вболівальника. «Можете його прибрати? Я не буду продовжувати матч, поки він не піде. Ці люди небезпечні, вони божевільні», — наполягала ексросіянка, звертаючись до судді на вежі. Невідомо, яких саме заходів було вжито щодо цього глядача, проте гра відновилася після того, як рефері проконсультувався з охороною.

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До речі, попри ганебний виліт зі змагань, Путінцева заробила на Вімблдоні 77220 євро, а також отримає 10 рейтингових очок.

Додамо, що Україна на Вімблдоні представлена в одинарному розряді чотирма тенісистками. Марті Костюк (26-а), Даяні Ястремській (42-а) та Юлії Стародубцевій (68-а) ще тільки випаде стартувати (1 липня) в основній сітці змагань, а ось Еліна Світоліна (13-а) вже обіграла 75-у ракетку світу угорку Анну Бондар (6:3, 6:1) і у другому раунді зіграє з «нейтральною» Олександрою Сосновіч (107-ма) з білорусі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий американський тенісист розповів про пограбування в росії.

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Фото WTA, скріншот з відео

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