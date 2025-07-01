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Коли у мене вийде: Наталя Могилевська здивувала бажанням
Популярна співачка Наталя Могилевська, яка вразила своїм зовнішнім виглядом у купальнику, збирається опанувати нову професію. Виявилось, що артистка давно вже мріє стати письменницею та написати книгу про свій життєвий досвід. У цьому Могилевська зізналася на своїй сторінці у соціальній мережі. Вона виклала пост про свою мрію та те, що поки заважає її втілити.
«Колись я напишу книгу про величезну внутрішню працю, щоденний вибір, про те, як хотіти прожити десять життів одночасно, так, щоб розслаблено і спокійно, але при цьому результативно, — написала Наталя. — Коли у мене вийде, я обов’язково напишу … обов’язково».
Шанувальники підтримали бажання Могилевської та зізналися, що давно вже чекають на її книгу.
«Кожне слово — як дзеркало, — написали у коментарях. - Чекаємо на вашу книгу. Вона точно буде сильною і справжньою».
«Ви, головне, почніть писати — у вас обов'язково вийде, — порадили співачці. — Наталя — ви неймовірна!»
Раніше мережа розкритикувала новий кліп Могилевської.150
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