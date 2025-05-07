В Україні піднімуть податки: коли це можливо, до чого тут МВФ і що говорять політики

В Україні дедалі частіше порушується питання про введення нових податків, при цьому іноді їх ініціаторами нібито виступають міжнародні фінансові організації. Серед них Міжнародний валютний фонд, який радить Україні підвищити у 2026-му році податок на додану вартість і ввести прогресивну шкалу оподаткування.

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Про це у своїй статті пише Forbes, за даними якої українська делегація повернулася з Spring Meetings-2025 МВФ і Світового банку, що відбулися у США наприкінці квітня. І однією з ключових тем зустрічі було збільшення самодостатності України у фінансуванні держбюджету на 2026 рік.

Як один зі способів наповнення держбюджету України у 2026-му році у МВФ запропонували зміну підходу до податків. Його основою було зростання ставки ПДВ і введення прогресивної шкали оподаткування, а також обговорювали можливий «податок на розкіш» і боротьбу зі зловживаннями спрощеної системи оподаткування.

Водночас жодної конкретики про те, коли і як можуть бути змінені ставки згаданих вище податків під час зустрічей, не йшлося, фіскальні заходи обговорювалися на рівні ідей.

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Народний депутат України, голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев заявив, що про підвищення ПДВ не йшлося і не йдеться, принаймні в цьому скликанні Парламенту.

«А якщо говорити про майбутнє, то я радив би колегам з уряду (хто б у ньому не був) для початку вичерпати ресурс детінізації (зокрема, провівши реформу митниці та БЕБ), скоротити власні неефективні видатки (на зразок геть не дієвого кешбеку), скористатися резервом від додаткового розміщення, ПДВ», — наголосив політик.

Інший народний депутат, Ярослав Железняк, також заявив, що ніхто конкретні податки тут і зараз збільшувати не вимагає, до того ж це малореально. Але водночас на 2026-й треба бюджет балансувати, що можна зробити двома шляхами:

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закривати наявні проблеми (а їх дуже багато) і таким чином збільшувати надходження.

або робити все, як роблять, і тоді прийдуть до вимоги по податках.

«Цей рік ми проходимо спокійно, а от під час планування та узгодження Бюджету 2026 року — це буде вже виклик», — резюмував народний депутат.

Раніше у Верховній Раді задумалися над оподаткуванням криптовалюти і зареєстрували в парламенті відповідний законопроєкт.

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