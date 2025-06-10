Рекорд недовгий: чому золотовалютні резерви України раптово скоротилися

Через місяць після історичного рекорду із золотовалютних резервів у НБУ ситуація з ними змінилася. Так, міжнародні резерви України за підсумками травня скоротилися на 4,6%. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України, говорячи про запаси на 1 червня.

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Так, після 46,7 млрд доларів на 1 травня тепер у Нацбанку знаходяться 44,5 млрд доларів. У нацрегулятора таку динаміку пояснили валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП):

- чистий продаж валюти НБУ за підсумками травня становив 2,9 млрд доларів;

- на рахунки уряду до НБУ надійшло 1 млрд 357 млн доларів (з них 1,1 млрд — від Євросоюзу) та 310 млн доларів на обслуговування держборгу та 296 млн доларів виплачено МВФ;

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- через зміну оцінки деяких фінансових інструментів їх вартість зросла на 55 млн доларів.

За підрахунками НБУ, наявних міжнародних фінансових резервів достатньо для фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.

Проте в Нацбанку впевнені, що, попри зменшення, обсяг міжнародних резервів більше, ніж на початок року, і цілком достатній для збереження стійкості валютного ринку, тож стабільності гривні нічого не загрожує.

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Раніше в Національному банку України запевнили, що зростання цін в Україні досягло свого максимуму, і тепер спостерігатиметься тенденція до їх зниження.

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