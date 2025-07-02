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Витримав 3 FPV-дрони попри 60-річний вік: шведський БТР рятує життя бійців ЗСУ
Через величезні втрати російські окупанти на передовій змушені використовувати все більше старої техніки віком 50 років і старше. Чимало старої техніки використовують і ЗСУ, але навіть старіша бронетехніка часом показує себе краще за сучаснішу російську.
Про це повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, противник показав відео, на якому лише 4-й за ліком FPV-дрон виводить з ладу шведський гусеничний бронетранспортер Pbv 302 виробництва 1960 року.
Як підкреслює експерт, радянська/російська БМП-3 злетіла б у повітря вже після влучання в неї першого дрона, тоді як Pbv 302 для свого часу був дуже навіть непоганою технікою. Особливо гарними є такі показники, як:
- бронезахист — лобова бронеплита Pbv 302 тримає 20-мм постріл, а радянські/російські БМП та БМД 20-мм снаряд прошиває наскрізь;
- ходові показники — у Pbv 302 хороші динамічні показники, прохідність і досить непоганий питомий тиск на ґрунт — 0,5 кг/см², що дозволяє його застосовувати на болотистих ґрунтах, в умовах бездоріжжя;
- амфібійні можливості — так, Pbv 302 має вкрай непогані амфібійні показники, тобто може перетинати деякі річки та водойми;
- озброєння — представлено 20-мм гарматою з 505 пострілами, оснащена оптичним прицілом з 8-кратним збільшенням.
Але все ж головне, як підкреслює Олександр Коваленко, БТР дає броньовий захист, чого повністю позбавлені мотоциклісти, яких російські окупанти, не шкодуючи власних людей, масово кидають на штурми українських позицій.
Зауважимо, що також високі показники захищеності на службі ЗСУ демонструє турецький колісний бронетранспортер Kirpi, який зумів витримати 5 влучань FPV-дронів до свого знищення.137
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