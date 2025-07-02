Витримав 3 FPV-дрони попри 60-річний вік: шведський БТР рятує життя бійців ЗСУ

Через величезні втрати російські окупанти на передовій змушені використовувати все більше старої техніки віком 50 років і старше. Чимало старої техніки використовують і ЗСУ, але навіть старіша бронетехніка часом показує себе краще за сучаснішу російську.

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Про це повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, противник показав відео, на якому лише 4-й за ліком FPV-дрон виводить з ладу шведський гусеничний бронетранспортер Pbv 302 виробництва 1960 року.

Як підкреслює експерт, радянська/російська БМП-3 злетіла б у повітря вже після влучання в неї першого дрона, тоді як Pbv 302 для свого часу був дуже навіть непоганою технікою. Особливо гарними є такі показники, як:

бронезахист — лобова бронеплита Pbv 302 тримає 20-мм постріл, а радянські/російські БМП та БМД 20-мм снаряд прошиває наскрізь;

ходові показники — у Pbv 302 хороші динамічні показники, прохідність і досить непоганий питомий тиск на ґрунт — 0,5 кг/см², що дозволяє його застосовувати на болотистих ґрунтах, в умовах бездоріжжя;

амфібійні можливості — так, Pbv 302 має вкрай непогані амфібійні показники, тобто може перетинати деякі річки та водойми;

озброєння — представлено 20-мм гарматою з 505 пострілами, оснащена оптичним прицілом з 8-кратним збільшенням.

Але все ж головне, як підкреслює Олександр Коваленко, БТР дає броньовий захист, чого повністю позбавлені мотоциклісти, яких російські окупанти, не шкодуючи власних людей, масово кидають на штурми українських позицій.

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Зауважимо, що також високі показники захищеності на службі ЗСУ демонструє турецький колісний бронетранспортер Kirpi, який зумів витримати 5 влучань FPV-дронів до свого знищення.

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