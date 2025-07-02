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Публічно принизив тата і маму: Бруклін Бекхем особисто привітав з днем народження тестя-мільярдера
Старший син Девіда та Вікторії Бекхем, 26-річний Бруклін, який на тлі конфлікту з батьками через дружину проігнорував їхні дні народження, відсвяткував день народження тестя, мільярдера Нельсона Пельтца.
24 червня батькові Ніколи виповнилося 83 роки, і цей день він провів у колі близьких, зокрема дочки та її чоловіка. Фотографіями із сімейного свята Нікола поділилася у соцмережах.
«З днем народження, тату! Мені так пощастило бути твоєю дочкою, ти найлюбіший і підтримуючий батько, про якого я тільки могла мріяти. Я люблю тебе більше, ніж можу висловити: ти вітер під моїми крилами. Дякую, що завжди був поруч — наша постійна любов і підтримка», — написала Нікола.
На дні народження бізнесмена та інвестора, який минулого року продав свої акції Walt Disney Company на суму 1 млрд доларів, зібралися більшість із десяти його дітей від трьох шлюбів та інші близькі люди.
В той же час у акаунті самого Брукліна, де він опублікував ті самі знімки, з'явились дописи з докорами: «А де твоя родина, Брукліне?», «Така поведінка дуже жорстока по відношенню до батьків», «Мені дуже прикро за Девіда та Вікторію, ти принижуєш їх ганебною поведінкою», «Іди і негайно помирися з батьками, ти принижуєш їх!» — пишуть підписники старшого сина Бекхемів.
Як відомо, Нікола Пельтц та старший син Девіда та Вікторії Бекхем, 26-річний Бруклін, разом п'ять років. Вони одружилися 2022 року. Ще перед весіллям стосунки між Вікторією Бекхем та її невісткою зіпсувалися: Нікола відмовилася від весільної сукні бренду Вікторії Victoria Beckham на користь Valentino та відмовилася від допомоги свекрухи під час підготовки урочистостей.
Потім вони налагодили стосунки, виходили разом у світ і відзначали свята, але пів року тому у зоряній родині стався черговий конфлікт. У березні Бруклін та Нікола не прийшли на показ Вікторії, на якому були решта дітей Бекхемів: 22-річний Ромео, 20-річний Круз та 13-річна Харпер. Також Бруклін публічно не привітав Вікторію з Днем матері, а потім вони з Ніколою не прийшли на її день народження. Незабаром подружжя пропустило і 50-річчя Девіда Бекхема, а також давно не згадувало про родичів у соцмережах.
Нагадаємо, що Вікторія та Девід Бекхеми важко переживають сімейну драму і нещодавно «протягнули оливкову гілку миру» старшому сину, але Бруклін проігнорував їх жест доброї волі.1792
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