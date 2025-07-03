Проти правил, заради виживання: чому Україна бере до рук заборонену зброю

Рішення України вийти з Оттавської конвенції, відомої як Договір про заборону мін, не є несподіванкою, зважаючи на серйозність ситуації, в якій опинилися українці через війну. З моменту повномасштабного вторгнення рф на уряд і президента Зеленського чинився постійний внутрішній тиск з метою виходу з договору, головним чином з прагматичних міркувань безпеки та з огляду на те, що росія не є підписантом договору та активно використовує наземні міни. Про це пише полковник Тім Коллінз — колишній офіцер британської армії, повідомляє The Telegraph.

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Договір 1997 року забороняє використання, виробництво, накопичення або передачу протипіхотних мін. Він також вимагає від країн, що підписали договір, знищити запаси та розмінувати мінні поля. Україна ратифікувала договір у 2005 році. Безперечно, міни — це жахливі речі. Але вони надзвичайно ефективні, особливо як засіб захисту від нападника, зазначає полковник.

«З огляду на широке використання мін росією з 2014 року, а особливо після 2022 року, все більш безглуздий вигляд має наявність цього значного недоліку, розробленого для світу, в якому всі сторони дотримуються правил міжнародного порядку. А отже, для світу, якого просто не існує», — наголошує Коллінз.

Цей крок, ймовірно, буде сприйнятий як прагматичний, і, зважаючи на США, які також не є підписантами договору, але добровільно відмовляються від використання протипіхотних мін за межами Корейського півострова, він не повинен надто засмутити багатьох прихильників України. Небезпека полягає в тому, що з гуманітарного, правового та дипломатичного погляду вихід з договору буде суперечливим і потенційно шкідливим.

Нагадаємо, як повідомляли «ФАКТИ», росія масово використовує протипіхотні міни на фронті. Напередодні вторгнення в Україну у 2022 році росіяни перекинули до наших кордонів велику кількість техніки та боєприпасів, у тому числі й протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52.

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