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Україна

Проти правил, заради виживання: чому Україна бере до рук заборонену зброю

15:21 3 липня 2025
Протипіхотні міни

Рішення України вийти з Оттавської конвенції, відомої як Договір про заборону мін, не є несподіванкою, зважаючи на серйозність ситуації, в якій опинилися українці через війну. З моменту повномасштабного вторгнення рф на уряд і президента Зеленського чинився постійний внутрішній тиск з метою виходу з договору, головним чином з прагматичних міркувань безпеки та з огляду на те, що росія не є підписантом договору та активно використовує наземні міни. Про це пише полковник Тім Коллінз — колишній офіцер британської армії, повідомляє The Telegraph.

Договір 1997 року забороняє використання, виробництво, накопичення або передачу протипіхотних мін. Він також вимагає від країн, що підписали договір, знищити запаси та розмінувати мінні поля. Україна ратифікувала договір у 2005 році. Безперечно, міни — це жахливі речі. Але вони надзвичайно ефективні, особливо як засіб захисту від нападника, зазначає полковник.

«З огляду на широке використання мін росією з 2014 року, а особливо після 2022 року, все більш безглуздий вигляд має наявність цього значного недоліку, розробленого для світу, в якому всі сторони дотримуються правил міжнародного порядку. А отже, для світу, якого просто не існує», — наголошує Коллінз.

Цей крок, ймовірно, буде сприйнятий як прагматичний, і, зважаючи на США, які також не є підписантами договору, але добровільно відмовляються від використання протипіхотних мін за межами Корейського півострова, він не повинен надто засмутити багатьох прихильників України. Небезпека полягає в тому, що з гуманітарного, правового та дипломатичного погляду вихід з договору буде суперечливим і потенційно шкідливим.

Нагадаємо, як повідомляли «ФАКТИ», росія масово використовує протипіхотні міни на фронті. Напередодні вторгнення в Україну у 2022 році росіяни перекинули до наших кордонів велику кількість техніки та боєприпасів, у тому числі й протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52.

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