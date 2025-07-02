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США скоригували постачання боєприпасів Україні: що стоїть за цим рішенням
США призупинили постачання частини зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів Україні. Як повідомляє Politico, йдеться про ракети для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди, Hellfire та інші системи.
За даними видання, рішення було прийнято Пентагоном через побоювання виснаження власних військових резервів. З лютого Міністерство оборони США перейшло до сортування постачань за рівнем «критичності» — зокрема, на тлі загострення ситуації в Ємені, де значна кількість зенітних ракет йде на захист американських інтересів у регіоні.
Найбільш уразливою частиною затримок постачання Україні стають засоби протиповітряної оборони. Росія продовжує масовані удари по цивільній інфраструктурі України, все частіше застосовуючи комбіновані тактики з використанням ракет та дронів. Як наголошують військові експерти, ППО не виграє воєн, але їхня відсутність може війну програти.
Насправді йдеться не лише про перерозподіл воєнної допомоги. Пріоритезація постачання на кшталт медичного «тріажу» — не результат зміни фокуса США, а наслідок хронічного недофінансування оборонної промисловості Заходом.
Сполучені Штати та їхні союзники протягом десятиліть робили ставку на дипломатію та «стабільність за умовчанням», відкладаючи масштабні інвестиції в безпековий сектор. Сьогоднішні перебої з постачаннями — відображення системної проблеми, до якої, на думку аналітиків, Захід все ще має серйозно поставитися.
На думку експертів, постачання зброї Україні, профінансоване колишнім президентом Байденом, може закінчитися цього літа. Водночас Європа намагатиметься виробити або закупити достатньо зброї, щоб заповнити цю прогалину. Озброєння України є єдиним способом переконати путіна припинити війну, вважають експерти.
Європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс вважає, що США та Європа дійшли єдиної думки в тому, що мир у російсько-українській війні має бути досягнутий шляхом реалізації «мир через силу».180
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