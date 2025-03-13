В БЕБ ініціювали спецрозслідування проти співвласниці IBOX банку, яку оголошено у розшук

Детективи Бюро економічної безпеки подали до суду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс банку.

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Про це повідомляє пресслужба БЕБ. За даними слідства, йдеться про «відмивання» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Детективи встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

Гравці нелегальних казино поповнювали свої ігрові акаунти, переводячи кошти на ці компанії. Водночас у призначенні платежу вказували оплату фіктивних товарів і послуг, щоб замаскувати транзакції.

Наразі високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру. Її було оголошено в розшук, оскільки жінка переховується закордоном.

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У БЕБ зазначають, що адвокати підозрюваної затягують процес, постійно змінюючи захисників, ініціюючи перенесення розгляду справи та затягуючи ознайомлення з матеріалами. У такий спосіб у підозрюваних зʼявляється можливість впливати на свідків вчинення злочину. Крім того, така тактика не лише перешкоджає завершенню досудового розслідування, а й унеможливлює ініціацію подання цивільного позову задля відшкодування збитків, завданих державному бюджету України, підкреслили у БЕБ.

Нагадаємо, «Айбокс Банк» (раніше — Агрокомбанк) був заснований 1993 року. Станом на 31 січня 2023 року найбільшими його акціонерами були Володимир Дробот (73,93%) і Альона Шевцова (24,98%).

Як повідомлялося, у березні 2023 року Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Айбокс Банку, що був 37-м за розміром активів із 66 українських банків, через низку порушень, серед яких — сприяння в проведенні турніру зі спортивного покеру та недостатній фінмоніторинг клієнтів навіть після попередження регулятора.

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За словами адвоката Шевцової, подання клопотання про спеціальне досудове розслідування не доводить звинувачень, а лише свідчить про наміри слідства продовжити провадження.

«Досудове розслідування перебуває на ранній стадії, тому говорити про винуватість чи наявність доведеної схеми — неправомірно та суперечить принципу презумпції невинності», — цитує «Форбс» адвоката Шевцової Артема Світка.

Також адвокат зазначив, що твердження про навмисне затягування справи з боку захисту не відповідає дійсності.

«Подібні публічні заяви БЕБ розцінюємо як тиск із боку правоохоронного органу на суд», — вважає Світка.

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Фото Pixabay

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