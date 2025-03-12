Слідом за Медвечуком: власниця «Айбокс банку» Олена Дегрик-Шевцова може стати фігуранткою спеціального досудового розслідування
Сьогодні Личаківський районний суд Львова розгляне клопотання детективів Бюро економічної безпеки України про застосування процедури спеціального досудового розслідування щодо власниці «Айбокс банку» Олени Дегрик-Шевцової. Аналогічну процедуру застосовували до Медведчука, Деркача та інших втікачів, зрадників та російських військових злочинців. Про це заявили в БЕБ.
Раніше слідчі встановили, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. У такий спосіб «відмили» понад 5 млрд грн.
Високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці Олені Дегрик-Шевцовій, детективи Бюро повідомили про підозру за ст. 203−2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
У березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам «Айбокс банк». В цей же день сама Дегрик-Шевцова зникла. Її оголошено в розшук. За неофіційними даними, Шевцова разом з родиною переховується в ОАЕ. Це підтверджують і дописи на її сторінках соціальних мереж. Матеріали стосовно акціонерки «Айбокс банку» та двох її пособниць виділенні в окреме кримінальне провадження.
«Адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування задля відтермінування її притягнення до кримінальної відповідальності. Зокрема, у справі постійно змінюються захисники, кожного разу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні перенеси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з'являються на судові засідання. У такий спосіб у підозрюваних з'являється можливість впливати на свідків вчинення злочину», — зазначають у БЕБ.
Крім того, на думку слідчих, підозрювані таким чином також відтерміновують цивільний позов на відшкодування завданих бюджету збитків.
Нагадаємо, раніше голова Личаківського районного суду міста Львова у 2009−2024 роках Сергій Гирич на своїй сторінці у Facebook розповів про тиск та інформаційну атаку на суддю Григорія Жовніра у зв'язку з розглядом справ АТ «Айбокс банк» та Віктора Медведчука.74
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