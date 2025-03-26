БЕБ офіційно оприлюднило прізвища підозрюваних у справі «Айбокс Банку»: викликають співвласницю установи та її спільниць

Досудове розслідування відносно співвласниці «Айбокс Банку» Олени Шевцової та її пособниць завершено. Сторона захисту та підозрювані повинні ознайомитись з матеріалами справи, після чого її буде скеровано до суду. Про це Бюро економічної безпеки офіційно повідомляє фігурантів, які перебувають у розшуку, спеціальним оголошенням на своєму сайті.

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Окрім Шевцової до Територіального управління БЕБ у Львівській області для отримання повідомлення про завершення спеціального досудового розслідування та ознайомлення з матеріалами справи викликають Ірину Циганок та Зою Нестеровську.

Раніше слідство встановило, що підозрювані організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу», яка дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино.

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«Під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку. Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 203−2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом», — зазначають в Бюро економічної безпеки.

Надалі Личаківський районний суд м. Львова виніс ухвалу та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування, яке дозволяє продовжувати процесуальні дії, якщо підозрювані переховуються від слідства. Така процедура застосовується не так часто. За статистикою Офісу генерального прокурора, у січні-лютому було розпочато тільки 435 спецрозслідувань, тоді як загалом СБУ, Нацполіція, ДБР і БЕБ розслідували в цей період понад 1,5 млн кримінальних справ. Серед відомих фігурантів спеціальних досудових розслідувань — Медведчук, Деркач, Грановський, Шевцова та інші підозрювані у корупції, державній зраді й представники влади країни-агресора.

Раніше повідомлялося про те, що в інформпросторі шантажують голову суду у Львові, який розглядає справи Медведчука і керівників АТ «Айбокс Банк».

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