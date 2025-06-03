Завадила експерша ракетка світу: Світоліна залишилася на «Ролан Гаррос» без особистого рекорду (відео)

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (14-та у світі), яка виграла у квітні турнір у Руані, на жаль, не змогла встановити особистий рекорд на турнірі серії «Великого шолома» «Ролан Гаррос» із загальним призовим фондом 64 млн доларів.

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У чвертьфінальному поєдинку у столиці Франції 30-річна одеситка поступилася у двох сетах чотириразовій чемпіонці турніру (2020, 2022, 2023, 2024 роки), експершій ракетці світу 24-річній Ізі Свьонтек (5-а) з Польщі 1:6, 5:7. Рахунок особистих зустрічей суперниць став 4:1 на користь польської тенісистки (єдиний раз Світоліна обіграла Ігу у чвертьфіналі Вімблдону-2023).

Путівку до фіналу «Ролан Гаррос"-2025 Свьонтек оскаржить у протистоянні з першим номером світового рейтингу, «нейтральною» білорускою Аріною Соболенко, яка зламала опір китаянки Цінь Вень Чжен (7-а) — 7:6 (3), 6:3.

А ось Світолиній п'ятий у кар'єрі вихід до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції (раніше Еліна пробивалася на «Ролан Гаррос» до вісімки найсильніших у 2015, 2017, 2020 та 2023 роках) приніс 500 тисяч доларів призових «брудними». Минулого року українка дійшла на кортах Парижа до 1/8 фіналу.

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Додамо, що на шляху до чвертьфіналу Еліна Світоліна перемогла турчанку Зейнеп Сенмез (6:1, 6:1), Анну Бондар з Угорщини (7:6 (4), 7:5), американку Бернарду Перу (7:6 (4), 7:6 (5) та 4-у ракетку світу Жасмін Паоліні з Італії (4:6, 7:6 (6), 6:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна влаштувала «чаювання» з маленькою дочкою Скай.

Фото Jimmie48

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