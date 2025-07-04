Прямо із заводу: Україна отримає новенькі 42 БТР, замовлені раніше у Латвії

ЗСУ продовжують поповнюватися новенькою технікою, яка має дозволити посилити міць механізованих частин. Цього разу йдеться про 42 бронетранспортери Patria 6×6, що передаються Латвією.

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Як повідомили в Міністерстві оборони Латвії, йдеться про техніку, яку Україна замовила на початку року і яка вироблялася з нуля в самій Латвії. Виробничі потужності підприємства Patria в Латвії дозволяють виготовляти близько 30 бойових машин на рік.

Переданий БТР Patria виробляється однойменною фінською компанією у двох варіантах — 6×6 та 8×8 — з 2001 року і є колісною бойовою платформою для різного типу техніки. Так, у базовому виконанні це бронетранспортер, здатний плавати, досить важкий — 24 тонни, але маневрений і швидкий (швидкість до 100 км/год).

Броньовий захист Patria досить слабкий — від куль калібром 7,62 мм, але дозволяє встановлювати додаткові модулі, що дозволить пережити вибух до 10 кг вибухівки під днищем транспорту та кулю калібром до 14,5 мм включно. Озброєння БТР представлене в кількох варіантах і може включати кулемети калібром 12,7 мм, станковий гранатомет або потужну 30-мм гармату, що дозволяє вивести з ладу будь-яку техніку ворога, окрім танка.

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Екіпаж Patria складається з 2 осіб, ще 10 осіб можуть розміститися всередині бронетранспортера як десантники.

Таким чином, Patria доповнить наявні на озброєнні ЗСУ шведські Pbv, здатні витримувати кілька влучень ворожих FPV-дронів.

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