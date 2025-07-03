Астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, яким особливо пощастить наприкінці тижня — 4−6 липня, а тарологи зробили розклад карт Таро для всього зодіакального кола на п'ятницю, 4 липня.

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Овен — Маг

Карта Таро, яка випала Овнам, говорить про можливість контролювати ситуацію та керувати подіями, стверджує slovofraza.com. Щоправда, лише тому випадку, якщо знаку вдасться тримати емоції під контролем. Таро рекомендує Овнам не відмовляти у допомозі тим, хто попросить. Це лише зміцнить авторитет знаку. Для Овнів, які відчують приплив сил та рішучості, завтра буде важливим використовувати свої ресурси з розумом та покладатися на інтуїцію.

Телець — Король Жезлів

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Карта попереджає Тельців про те, що зайва самовпевненість може зіпсувати все враження про людину, а також радить знаку бути доброзичливим та уважним. Для Тельців завтра буде важливо зберігати спокій, впевнено діючи. Якщо не зіпсувати ситуацію, то оточення помітить лідерські якості знака. Не виключено, що Тельцю надійде цікава пропозиція у професійній сфері.

Близнюки — Дев'ятка Кубків

Завтра, як припускає карта, у Близнюків може здійснитися давнє бажання, щоправда, не повною мірою, проте і це принесе полегшення знаку. Завершення непростого періоду може стосуватися будь-якої сфери — як романтичної, так і професійної. Проте стабілізація стану Близнюка позитивно позначиться й інших царинах. Карти Таро радять знаку в цей час не дистанціюватися від близьких людей, дозволивши їм бути поруч.

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Рак — П'ятірка Жезлів

Карта Таро попереджає Раків, що знаку, можливо, доведеться не так протистояти зовнішнім викликам, як боротися із самим собою. Це може бути пов'язане з відчуттям, що знак виявився на роздоріжжі і не знає, яким шляхом піти. Таро рекомендують Ракам звертатися по допомогу, щоб краще оцінити ситуацію. Адже правильним виявиться лише один із шляхів, що лежить перед вами.

Лев — Туз Денаріїв

Карта радить Левам, на яких чекає день, повний матеріальних можливостей, не прогаяти шанс закласти базу подальшого фінансового зростання. Не виключено, що знак отримає перспективну та вигідну пропозицію. Також не зайвим буде добре подумати над вкладенням грошей — отримане не варто одразу витрачати, краще інвестувати у свій розвиток.

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Діва — Імператриця

Карти Таро попереджають Дів про ситуацію, коли навіть найменша помилка може призвести до складної ситуації. Так, Діви можуть мимоволі вплутатися у конфлікт чи образити когось необережним словом. Виправити ситуацію допоможе щирість знака. Таро радитьу м'якше ставитись як до оточення, так і до себе. Завтрашній день підійде для реалізації творчого потенціалу Дів.

Терези — Шістка Жезлів

Карта Таро передбачає, що Терези зможуть пожинати плоди того, що було зроблено раніше, коли їхня праця і наполегливість будуть оцінені за заслугами. Знак, енергія якого перебуватиме на висоті, зможе надихнути своїм прикладом оточуючих. Однак пам'ятайте: на вершині особливо важливо зберігати скромність.

Скорпіон — Вісімка Жезлів

Карти Таро попереджають Скорпіонів про можливість серйозних та стрімких змін. Незважаючи на раптовість, вони будуть здебільшого на краще. Не виключено, що знак може знайти себе в новій професійній сфері або творчості. У такі моменти важливо довіряти собі і не прогаяти шанс, наданий долею.

Стрілець — Дама Кубків

Карта Таро радить Стрільцям, щоб зберегти душевну рівновагу, не ховати свої емоції. Адже 4 липня знак може опинитися у ситуаціях, здатних вибити його з колії. Втім, такий струс може показати знаку, що він ще здатний на глибокі почуття. Цей день добре говорити до душі, займатися творчими проектами та іншими справами, що допоможуть відновити емоційну стабільність.

Козеріг — Лицар Мечів

Карта Таро рекомендує Козерогам діяти рішуче — настав час голосно заявити про себе, чому сприятиме приплив сил та енергії. Карта означає сміливі вчинки та прагнення справедливості. Проте тарологи радять стримувати зайвий натиск — агресивні дії можуть лише зіпсувати стосунки. Тож 4 липня краще зберігати баланс.

Водолій — Десятка Кубків

Карта Таро обіцяє Водолія гармонійний день, який може стати початком нового щасливого етапу життя. Знак буде оточений теплом та підтримкою близьких людей. Завтра — гарний час для спілкування з друзями та родиною, романтичних зізнань. Тарологи радять Водоліям довіритися потоку цього дня та дозволити собі трохи розслабитись.

Риби — Дев'ятка Денаріїв

Карта Таро обіцяє Рибам визнання їхніх зусиль, докладених раніше, а також фінансовий успіх. Знак може отримати вигідну пропозицію у професійній сфері чи премію. У той же час тарологи звертають увагу на необхідність зберегти розважливість. 4 липня постарайтеся не розпорошуватися, а подумайте, як можна зміцнити своє становище.

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Фото Pixabay

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