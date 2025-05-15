Чинного депутата парламенту від президентської партії, соратника Нестора Шуфрича, скандального представника 205-го округу від Чернігова Олега Семінського активісти звинувачують у незадекларованих статках, пише kp.ua. В. о. генерального прокурора Олексій Хоменко у квітні поточного року вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 4 202 500 000 000 324 з правовою кваліфікацією ст. 368−5 Кримінального кодексу України стосовно народного депутата Олега Семінського та доручив здійснювати досудове розслідування детективам НАБУ.

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Як зазначає kp.ua, протягом своєї депутатської каденції зашкварний Олег Семінський не лише закликав купувати російський газ за прямими договорами, спускав шини власникам бордів на виборах у Чернігові, ухилявся від тесту на батьківство щодо Саші Яржемської, домовлявся зі своїм «викрадачем» діяти разом і віджати частку у «Нафтогазвидобуванні», писав любовні смс дівчатам та брав участь у закритих заходах компанії Toyota прямо під час пленарних засідань. Народний депутат Олег Семінський, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, ймовірно, набув активи, вартість яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи за час виконання депутатських повноважень, та не відображає їх у своїх деклараціях, реєструючи майно на своїх родичів і подругу, пише kp.ua.

Так, мати Олега Семінського, пенсіонерка, набула у власність дві земельні ділянки в середмісті Києва за кілька мільйонів гривень, після чого перепродала їх своєму брату, помічнику Олега Семінського у Верховній Раді Володимиру Кривенді, у кілька разів дешевше. За інформацією kp.ua, реальна вартість цих 20 соток землі, що межують із палацом Семинського на вул. Гориста у Києві, становить понад 12 мільйонів гривень.

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Як повідомляє kp.ua, з відкритих джерел вбачається, що дядько Олега Семінського, Володимир Кривенда, за час депутатства племінника набув нерухомого і рухомого майна, вартість якого значно перевищує його доходи, земельні ділянки (60 гектарів), будинок на березі річки Снов в охоронній зоні та 6 автомобілів преміум-класу були придбані, вірогідно, за кошти Олега Семінського, але не задекларовані ним. Один з автомобілів Кривенда передав у користування Нестору Шуфричу, ще один — самому Семінському.

У матеріалі kp.ua йдеться про те, що Катерина Демченко, також «помічниця» Семінського, з якою їх часто бачать разом мешканці Чернігова та її сусіди, у своїй декларації депутата Чернігівської міськради занизила вартість нової квартири щонайменше на мільйон. Хоча їй, маючи мінімальну зарплату в компанії дружини Семінського, на таке житло збирати довелося б пів життя, але Фортуна зробила подарунок — після розлучення з чоловіком Катерина придбала квартиру в 96 квадратних метрів за пів ціни і, схоже, чужим коштом. І новеньку Toyota, і не лише її.

15 травня минає два роки відтоді, як НАБУ прийшло з обшуками до голови Верховного суду Всеволода Князєва, нагадує kp.ua. Його і одіозного адвоката-рєшатєля — Олега Горецького, звинуватили у справі про хабар у 3 мільйони доларів і заарештували. Олег Семінський був постійним клієнтом адвокатського бюро Олега Горецького, якого нині позбавили статусу адвоката. Тепер два Олеги знову возз’єдналися — в якості клієнтів НАБУ.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що за 2024 рік народні депутати стали вдвічі багатшими.

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