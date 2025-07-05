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Китай повинен використати свій вплив на путіна: глава МЗС Німеччини виступив із заявою
Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, який раніше розкритикував путіна за продовження війни, закликав Китай використати свій вплив на росію, щоб швидко припинити агресію проти України. Про це він сказав на пресконференції з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї у Берліні, пише видання N-tv.de.
«Ми розраховуємо на чесні та конкретні зусилля Китаю, а також на його значний вплив на росію, щоб припинити цей конфлікт», — сказав політик ХДС.
Він закликав Ван Ї «використати наявні варіанти, щоб залучити росію до столу переговорів». Він також наголосив, наскільки важливо, щоб Китай зробив усе можливе для запобігання потрапляння критично важливих для війни товарів до росії.
«Це ще більше погіршить нашу стабільність і безпеку тут, у Європі, в Азії та в усьому світі. Вкрай важливо, щоб постійний член Ради Безпеки ООН, такий як Китай, взяв на себе відповідальність за мир і безпеку в усьому світі», — сказав він.
Крім того, Вадефуль також зазначив, що Пекін може зіграти конструктивну роль у конфлікті зІраном.48
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