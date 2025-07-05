41.42 / 41.90 48.91 / 49.57
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Китай повинен використати свій вплив на путіна: глава МЗС Німеччини виступив із заявою

14:23 5 липня 2025
Йоганн Вадефуль

Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, який раніше розкритикував путіна за продовження війни, закликав Китай використати свій вплив на росію, щоб швидко припинити агресію проти України. Про це він сказав на пресконференції з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї у Берліні, пише видання N-tv.de.

«Ми розраховуємо на чесні та конкретні зусилля Китаю, а також на його значний вплив на росію, щоб припинити цей конфлікт», — сказав політик ХДС.

Він закликав Ван Ї «використати наявні варіанти, щоб залучити росію до столу переговорів». Він також наголосив, наскільки важливо, щоб Китай зробив усе можливе для запобігання потрапляння критично важливих для війни товарів до росії.

«Це ще більше погіршить нашу стабільність і безпеку тут, у Європі, в Азії та в усьому світі. Вкрай важливо, щоб постійний член Ради Безпеки ООН, такий як Китай, взяв на себе відповідальність за мир і безпеку в усьому світі», — сказав він.

РЕКЛАМА

Крім того, Вадефуль також зазначив, що Пекін може зіграти конструктивну роль у конфлікті зІраном.

РЕКЛАМА
48

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Уран входить до Близнюків – Що чекає Ваш Знак Зодіаку

Час змін: як перехід Урану до Близнюків 7 липня вплине на долю знаків зодіаку

компанія «Автомагістраль Південь»

Власник компанії «Автомагістраль Південь» та її гендиректор втекли з України, — ЗМІ

Гороскоп, фото з відкритих джерел

Козам потрібно змінити імідж, а Бикам важливо не піддатися провокації: східний гороскоп на тиждень 7 — 13 липня

Огірки ростуть краще після підживлення аспірином, фото з відкритих джерел

Дайте огіркам ці таблетки — і збирайте врожай до осені

Наступний матеріал
Новини партнерів