Зовсім не хоче миру: у Європі розкритикували путіна через неявку на переговори

Європейські дипломати звинувачують президента путіна у зриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни. Призначення кремлем делегації низького рівня для участі в переговорах у Стамбулі свідчить про те, що путін намагається «тягнути час», вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише Вloomberg.

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«Ми сподіваємося, що президент Сполучених Штатів побачить це знущання таким, яким воно є, і зробить правильні висновки», — сказав політик.

Президент Дональд Трамп, який перебував у турне по Близькому Сходу, дав зрозуміти, що він все ще може приїхати до Туреччини, навіть якщо путін досі не показав жодних ознак того, що він готовий взяти участь у переговорах.

«Я думав про поїздку, але це дуже важко через те, що ми робимо сьогодні і завтра, — сказав Трамп журналістам у Катарі. — Але ви знаєте, якби щось сталося, я б поїхав, якби це було доречно».

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У той час як Україна готова до переговорів, росія «хоче продовжувати війну», заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул.

«Єдине порожнє крісло — це крісло росії», - сказав він.

Невизначеність навколо російсько-українських переговорів кидає тінь на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, яка розпочалася. Зустріч в Анталії Рубіо та міністрів закордонних справ європейських країн дає шанс об'єднати зусилля щодо України після того, як європейські лідери висунули ультиматум минулими вихідними, давши росії час до 12 травня, щоб погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною.

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Європейські лідери заявили, що мають підтримку США щодо скоординованих санкцій проти росії, якщо москва продовжуватиме наносити удари по Україні. Але Трамп публічно не підтримав запропоновану дату припинення вогню, і термін сплив, а жодна зі сторін не припиняла бойові дії.

«Очевидно, що росія відправляє до Туреччини на ці мирні переговори лише делегацію нижчого рівня, — заявив журналістам Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. — Я все ще зберігаю обережний оптимізм щодо того, що якщо росіяни також захочуть грати в м'яч, то можна буде досягти певних проривів протягом наступних кількох тижнів».

У розмовах між американськими та європейськими чиновниками, про які раніше повідомляло агентство Bloomberg, американська сторона не дала чіткої відповіді на питання, чи готова вона все ще запровадити санкції проти росії, якщо атаки триватимуть, або що вона робитиме, якщо путін відмовиться зустрітися із Зеленським і припинити бойові дії.

Раніше «ФАКТИ» писали, Олександр Коваленко вважає, що 15 травня буде лише черговий етап імітації переговорного процесу, мета якого — затягування процесу до осені.

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