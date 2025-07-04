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Трамп визнав, що путін не хоче миру, — Віктор Андрусів

11:56 4 липня 2025
Віктор Андрусів&nbsp;— про визнання Трампом, що путін не хоче завершення війни. Фото&nbsp;— скріншот
Невдовзі після того, як США призупинила постачання Україні критичних боєприпасів, у тому числі й ракет, що збивають російську балістику, американський президент Дональд Трамп поспілкувався телефоном з російським диктатором путіним. Це сталося напередодні Дня незалежності Америки, яке візначають 4 липня, та масованого удару армії рф по Київу, в якому виникло багато пожеж. Трамп заявив, що розчарований спілкуванням з господарем кремля та додав, що той не виглядає як людина, яка прагне закінчити війну. В черговий раз американський президент сказав, що «це не його війна, а Байдена», а також анонсував телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським — вона має відбутися 5 липня. Аналітик та військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів вважає, що наразі «битва за Трампа закінчилася».

«Битва, яка тривала з початку обрання Трампа, за те, хто більше не хоче миру, закінчилась, — пише Віктор Андрусів. — Провальна розмова путіна і Трампа остаточно поставила крапку в цьому питанні.

Нарешті Трамп публічно визнав, що людиною, яка не хоче завершувати війну є саме путін. А це означає, що більше не мають сенси розмови про «чудового хлопця», з яким можна укласти угоду. Більше того, сьогоднішній масовий удар по Києві, на фоні есперименту із зупиненням постачання озброєння був прямим плювком в лице американського президента. А як ми з вами чудово знаємо, мало хто в світі може зрівнятись з масштабами його самолюбства.

То ж на столі у Трампа залишився тільки один варіант: жорсткі санкції і постачання озброєння. В найближчі тижні цей процес запуститься.

Тримаймося"

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Фото — скріншот.

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Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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