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Трамп визнав, що путін не хоче миру, — Віктор Андрусів
«Битва, яка тривала з початку обрання Трампа, за те, хто більше не хоче миру, закінчилась, — пише Віктор Андрусів. — Провальна розмова путіна і Трампа остаточно поставила крапку в цьому питанні.
Нарешті Трамп публічно визнав, що людиною, яка не хоче завершувати війну є саме путін. А це означає, що більше не мають сенси розмови про «чудового хлопця», з яким можна укласти угоду. Більше того, сьогоднішній масовий удар по Києві, на фоні есперименту із зупиненням постачання озброєння був прямим плювком в лице американського президента. А як ми з вами чудово знаємо, мало хто в світі може зрівнятись з масштабами його самолюбства.
То ж на столі у Трампа залишився тільки один варіант: жорсткі санкції і постачання озброєння. В найближчі тижні цей процес запуститься.
Тримаймося"
Фото — скріншот.
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